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26 лютого • оновлено в 16:49
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Цимбалюк розповів, як Путін станцював від страху "гопака"

6.2т
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Президент Росії Володимир Путін панічно боїться давати інтерв'ю не російським ЗМІ через незручні запитання про війну в Україні.

Так, за останні роки він тільки раз погодився на бесіду з австрійським журналістом, і той буквально довів його до нервового тіку. Про це в інтерв'ю Bituk Media розповів український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що і сам був би не проти взяти інтерв'ю у глави держави-агресорки, проте не вірить, що це коли-небудь стане можливим.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Московський центр Карнегі"

"За ці роки було лише одне інтерв'ю, записав його австрійський журналіст, який поставив щодо України фактично 20 однакових запитань уточнювальних. І він Володимира Володимировича, незважаючи на всю його школу КДБ, ФСБ... Там час від часу камера від'їжджала і показувала ноги – так у нього ноги так танцювали, ніби він гопака танцює, настільки він нервував через це. Адже вони стверджують, що вони на нас напали, оскільки по-іншому не могли. Але це ж не відповідає дійсності", – розповів Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • під час інтерв'ю ТАСС Путін помітно рознервувався через протести в Росії. Він заявив, що не можна допускати протистоянь і дозволяти росіянам розпускатися.

  • Крім того, президент Росії зізнався, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться. Він підкреслив, що його стиль управління – всіх має "трусити".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Росія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Те американские, австрийские уже не в счет. М-да, у цимбалюка от халявных московских харчей корона уже выросла.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-уязвимое место ушастого
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Junio Van
Junio Van
Ухоплан корки мочит, как обычно, для рагулья ))
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