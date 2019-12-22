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22 грудня • оновлено в 23:21
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Правитиме до смерті? Журналіст, який розлютив Путіна, розповів про його амбіції

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На своїй щорічній пресконференції президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що не збирається йти з Донбасу, як і залишати пост глави країни в 2024 році.

Про це в матеріалі для ТСН написав журналіст Роман Цимбалюк. "Тема України дійсно не дає спокою Путіну. Фактично він прямо говорить, що поки живий, Україні з ним домовитися не вдасться", – зазначив він.

"Ось зараз ми з колегою з України говорили з приводу наших взаємин. Але під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі ніколи не мали жодного відношення, були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", – процитував Цимбалюк главу Кремля.

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Журналіст вказав на те, що Путін влаштував "4-годинне шоу, яке він називає пресконференцією".

"І де-факто офіційно визнав, що Москва претендує на східні та південні території України. А ще постачає важке озброєння окупаційній владі Донбасу і виводити звідти свої танки не збирається", – підкреслив Цимбалюк.

Він додав, що на запитання до російського президента про те, чи той планує зберегти владу після 2024 року і має намір очолити об'єднану державу на базі Росії і Республіки Білорусь, не прозвучало однозначної відповіді.

"Замість відповіді роздуми про один народ – росіяни, білоруси і... українці. Ось і є причина задуматися, що Кремлівський господар має на увазі: свою історичну місію з відновлення СРСР 2.0 чи все таки план довічного правління", – підсумував журналіст.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час пресконференції 2018 року Цимбалюк також атакував Путіна незручними питаннями про війну в Україні та про захоплення українських моряків у Чорному морі.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Прес-конференція Путіна Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії політика
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксный недофюрер закончит либо как сталин в луже своей мочи у себя на даче, либо как милошевич на уютной скамейке в Гааге... хотя может и как павлик 1-золотой табакеркой по темечку от братков кооперативчика "озеро", это тоже вариант...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нет, всё таки, ну почему у него такая противная рожа? Или мне это кажется? А то, что он пишет.... Так у меня впечатление, что его россияне специально держат в России, чтобы демонстрировать ту пость укр. журналистики!
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