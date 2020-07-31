Цимбалюк назвав можливі цілі появи ПВК Вагнера в Білорусі
Російські найманці ПВК Вагнера могли з'явитися в Білорусі як в інтересах російського президента Володимира Путіна (для повторення українського сценарію), так білоруського Олександра Лукашенка (для підвищення рейтингу перед виборами).
Таку думку висловив у відеоблозі на YouTube-український журналіст Роман Цимбалюк. Крім того, він не виключив, що обидва сценарії можуть реалізовуватися одночасно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У Республіці Білорусь ось-ось будуть вибори, і Олександр Григорович повинен переобратися. Але у нього є деякі проблеми на роботі, тому що білорусів він трішечки піддістав. І ось тут може бути розіграна дуже цікава комбінація: ось, мовляв, цих хлопців відправили для того, щоб Лукашенко міг показати своїм виборцям – дивіться, он супостат, зуби скалить. Ось вже і сюди відправляє бойовиків", – припустив Цимбалюк.
"Питання: це була домовленість між Путіним і Лукашенком, щоб таким чином Олександр Григорович міг виступити захисником нації, або це вже Володимир Володимирович думає, що якщо будуть масові заворушення в Мінську, тоді можна буде цих архарівців використати, щоб вони голосніше за всіх кричали: "Путіне, введи війська". Цілком можливо, що перше не виключає друге", – додав він.
Цимбалюк також акцентував увагу на тому, що Лукашенко цілком може бути в курсі планів Путіна і категорично з ними не згоден.
"З одного боку Лукашенко уважно стежить за ситуацією і знав, що ці хлопці вже на його території. Не просто ж так напередодні він сказав на зустрічі з білоруськими військовими: "Потрібно зберегти країну". А у кого є амбіції відібрати цю країну? Ні в кого з сусідів Республіки Білорусь таких думок немає. Крім найближчих союзників", – пояснив журналіст.
Що стосується Кремля, то йому, за словами Цимбалюка, очевидно хотілося б, щоб проти білоруського президента повстав народ, і він утримав владу кров'ю. Це зробило б Лукашенка залежним від Москви.
"Тому що в Кремлі із задоволенням працюватимуть з ослабленим Олександром Григоровичем. Адже тоді він буде виконувати всі ці забаганки, які час від часу народжуються в московських кабінетах. А якщо щось піде зовсім не так, тоді цих хлопців можна використати як ударну силу для того, щоб сіяти хаос і безлад. Ну, а далі як завжди приходить "братня допомога" і частина, а можливо вся Республіка Білорусь в результаті "референдуму" несподівано відходить до РФ і стає Білоруським федеральним округом", – розкрив журналіст суть стратегії Путіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заявив, що затримання найманців російської приватної військової компанії може бути постановкою, організованою разом з Москвою.
А український журналіст Віталій Портников вважає, що прибуття в Білорусь найманців ПВК Вагнера може бути частиною плану президента Росії Володимира Путіна щодо повного підпорядкування собі сусідньої держави.