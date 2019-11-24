Український журналіст Роман Цимбалюк і блогер, кандидат у депутати Верховної Ради 9-го скликання Анатолій Шарій посперечалися в мережі через Росію.

Так, на своїй сторінці у Twitter Шарій опублікував пост, у якому висловився проти співачки Софії Ротару, яка збирається на гастролі в РФ, і Цимбалюка, який є спеціальним кореспондентом УНІАН у Москві і живе там із сім'єю.

"Ротару поїде заробляти в Росію. Цимбалюк вважає за краще, щоб син народився в Росії і мав право на громадянство. І тільки проросійський Шарій досі не їде на день в Москву", – написав він.

На це Цимбалюк у своєму Facebook-акаунті відповів, що всі його діти є громадянами України. "Мої діти народжуються там, де живу я. У мене з цим строго", – написав він.

Журналіст додав, що місце проживання не визначає світогляд людини. Він також натякнув, що Шарій нібито "топить за Росію", хоча сам живе в Європі.

Роман Цимбалюк та Анатолій Шарій Колаж

На пост Цимбалюка Шарій відповів у Telegram. "Ромо, у всіх дітей, народжених всюди, є громадянство України, звичайно ж. Потім виходить друге і консульство до відома не ставиться. І не приплітай право ґрунту сюди, це тут причому", – написав блогер.

"Із приводу "топити за Рашу"... Ромо, ти отримуєш у цій презирливій "Раші" гроші, жереш за них і п'єш. Але щиро її ненавидиш. А я топлю виключно таких, як ти. Але з перемінним успіхом, бо ця субстанція не тоне... Розп**дівся, ти глянь на нього", – додав Шарій.

Ротару поїде заробляти в Росію. Цимбалюк вважає за краще, щоб СВН народився в Росії і мав право на громадянство. І тільки проросійський Шарій до сих пір не їде на день в Москву, хоча шалено хоче бути схожим по Червоній площі і поїсти в тамтешніх жахливо смачних ресторанах. - Анатолій Шарій (@anatoliisharii) November 23, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Роман Цимбалюк висловив думку про те, що якщо Росія вирішить деокупувати Донбас, то вона поверне його Україні в такому ж пограбованому стані, як і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

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