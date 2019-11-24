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24 листопада • оновлено в 19:04
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"Розп**дівся, ти глянь на нього": Цимбалюк та Шарій зчепилися в мережі

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Український журналіст Роман Цимбалюк і блогер, кандидат у депутати Верховної Ради 9-го скликання Анатолій Шарій посперечалися в мережі через Росію.

Так, на своїй сторінці у Twitter Шарій опублікував пост, у якому висловився проти співачки Софії Ротару, яка збирається на гастролі в РФ, і Цимбалюка, який є спеціальним кореспондентом УНІАН у Москві і живе там із сім'єю.

"Ротару поїде заробляти в Росію. Цимбалюк вважає за краще, щоб син народився в Росії і мав право на громадянство. І тільки проросійський Шарій досі не їде на день в Москву", – написав він.

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На це Цимбалюк у своєму Facebook-акаунті відповів, що всі його діти є громадянами України. "Мої діти народжуються там, де живу я. У мене з цим строго", – написав він.

Журналіст додав, що місце проживання не визначає світогляд людини. Він також натякнув, що Шарій нібито "топить за Росію", хоча сам живе в Європі.

Роман Цимбалюк та Анатолій Шарій

Роман Цимбалюк та Анатолій Шарій

Колаж

На пост Цимбалюка Шарій відповів у Telegram. "Ромо, у всіх дітей, народжених всюди, є громадянство України, звичайно ж. Потім виходить друге і консульство до відома не ставиться. І не приплітай право ґрунту сюди, це тут причому", – написав блогер.

"Із приводу "топити за Рашу"... Ромо, ти отримуєш у цій презирливій "Раші" гроші, жереш за них і п'єш. Але щиро її ненавидиш. А я топлю виключно таких, як ти. Але з перемінним успіхом, бо ця субстанція не тоне... Розп**дівся, ти глянь на нього", – додав Шарій.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Роман Цимбалюк висловив думку про те, що якщо Росія вирішить деокупувати Донбас, то вона поверне його Україні в такому ж пограбованому стані, як і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Роман Цимбалюк Анатолій Шарій
Місце
Україна
Тег
соцмережі
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Судя по этой его глупой ухмылочке разум покинул его уже давно и возвращаться явно не намерен.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха , шарий может только громко пук-пук...в Украину он не ногой!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мда, макнули ушастую мавпу Рому в лайно мордой. А ведь Анатолий Ш. в данном случае абсолютно прав. Рома ведёт виртуальные бои с Путиным и Захаровой в Москве. В этих боях он всегда побеждает) Ну и конечно же лучше, чтоб семья жила в занимающейся нищей Москве и новорожденный претендовал на российское гражданство, чем жить в цветущей европейской столице Киеве.
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