"Цілі вражені!" ЗСУ "розгромили" атакуючого ворога на Донбасі. Потужне відео

На одному із полігонів в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє прес-центр ООС.

"Під час тактичних навчань війська відпрацювали цілу низку завдань, серед яких, зокрема, було взаємодія між підрозділами різних родів військ Збройних Сил та Національної гвардії України, а також відпрацювання порядку дій у разі загрози локальних наступальних операцій ворога, в тому числі – і відновлення втраченого положення", – сказана в повідомленні.

Усі поставлені завдання підрозділу, які залучалися до навчань, виконали, показавши високий бойовий вишкіл і готовність до будь-яких варіантів дій противника, підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася.

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