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"Цілі вражені!" ЗСУ "розгромили" атакуючого ворога на Донбасі. Потужне відео

2.2тЧитати матеріал російською

На одному із полігонів в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє прес-центр ООС.

"Під час тактичних навчань війська відпрацювали цілу низку завдань, серед яких, зокрема, було взаємодія між підрозділами різних родів військ Збройних Сил та Національної гвардії України, а також відпрацювання порядку дій у разі загрози локальних наступальних операцій ворога, в тому числі – і відновлення втраченого положення", – сказана в повідомленні.

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"Цілі вражені!" ЗСУ "розгромили" атакуючого ворога на Донбасі. Потужне відео

Усі поставлені завдання підрозділу, які залучалися до навчань, виконали, показавши високий бойовий вишкіл і готовність до будь-яких варіантів дій противника, підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Приятно! Украинская армия ярко пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кожедуб Руслан, Что же не пердолит российскую армию в стратегически важном Крыму? Проспись иди
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Есть интернет мем: ожидание и реальность. Так и тут, в реале заблёванный воин ВСУ разлетающийся на куски от украинской разработки Молот
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А, так вот откуда ваш штирлиц берет ролики на которых ВСУ якобы мощно взрывает укрепления ополченцев)
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