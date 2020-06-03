Цікавилися охороною кордону з Кримом: адвокат розповів про допит ФСБ викраденого воїна ЗСУ

Марина Ліснічук Розслідування 23:05, 3.06.2020 Оновлено: 23:14, 3.06.2020

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про охорону адміністративного кордону між півостровом та Херсонською областю.

Також цікавилися загалом його службою на материковій частині України. Про це в коментарі "Крим.Реалії" розповів адвокат викраденого солдата Іслям Веліляєв.

"Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був там, які входять засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було запитань про ведення військової служби", – зазначив він.

Співробітники ФСБ РФ випитували у викраденого українця про охорону адмінмежі з Кримом

За словами Веліляєва, він рекомендував своєму підзахисному не відповідати на запитання, що стосуються конкретно його військової служби, адже ці відомості мають службовий характер.

"Він на сьогодні є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення щодо його служби", – наголосив правозахисник.

Адвокат також повідомив, що допит Євгена Добринського окупанти проводили приблизно півтори години.

"Він же військовий, розуміє, що на такі запитання не бажано відповідати. Відповіді будуть сприйняті негативно щодо нього", – додав Веліляєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Київський районний суд у тимчасово окупованому Сімферополі 3 червня відправив під арешт на місяць воїна ЗСУ Євгена Добринського, якого 30 травня викрала ФСБ.

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