Цікавилися охороною кордону з Кримом: адвокат розповів про допит ФСБ викраденого воїна ЗСУ

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про охорону адміністративного кордону між півостровом та Херсонською областю.

Також цікавилися загалом його службою на материковій частині України. Про це в коментарі "Крим.Реалії" розповів адвокат викраденого солдата Іслям Веліляєв.

"Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був там, які входять засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було запитань про ведення військової служби", – зазначив він.

Співробітники ФСБ РФ випитували у викраденого українця про охорону адмінмежі з Кримом

За словами Веліляєва, він рекомендував своєму підзахисному не відповідати на запитання, що стосуються конкретно його військової служби, адже ці відомості мають службовий характер.

"Він на сьогодні є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення щодо його служби", – наголосив правозахисник.

Адвокат також повідомив, що допит Євгена Добринського окупанти проводили приблизно півтори години.

"Він же військовий, розуміє, що на такі запитання не бажано відповідати. Відповіді будуть сприйняті негативно щодо нього", – додав Веліляєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом викрали українського військового. Це трапилося вранці 30 травня, просто під час несення бійцем служби на спостережному посту.

Ним виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

Товариші по службі українського воїна впевнені, що він не міг сам перейти на бік противника.

Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок і розповів побратиму, що його вивезли в окупований Крим.

2 червня російські прикордонники звинуватили викраденого воїна ЗСУ в незаконному перетині кордону.

Того ж дня ФСБ РФ оприлюднила відео викрадення на кордоні з окупованим Кримом і допиту українського військовослужбовця.

Посольство США в Україні висловило стурбованість затриманням українського військовослужбовця російськими спецслужбами на кордоні з окупованим Кримом.