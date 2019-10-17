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17 жовтня • оновлено в 19:02
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"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

1.3т Читати матеріал російською

У селищі Славське Львівської області автентичні розписи церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ приховали керамічною плиткою, виробленою в Росії.

Про це на сторінці у Facebook повідомила Львівська обласна організація "Українського товариства охорони пам'яток", поділившись відповідними знімками. При цьому храм є пам'ятником архітектури місцевого значення.

Уточнюється, що під час ремонту нову плитку поклали поверх знищених розписів Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка, зроблених у 1909 році.

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Церква в Славському

Церква в Славському

Вікіпедія

Журналісти ZAXID.NET знайшли конкретну колекцію цієї плитки. Її виробляє фірма Kerama Marazzi Суррей, вартість – 344 грн за квадратний метр.

У характеристиках вказується, що плитка використовується для обробки кухні, країна-виробник – РФ.

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

facebook.com/ukrtopik

Офіційним постачальником Kerama Marazzi в Україні є ТОВ "Керама Марацці Україна". За даними аналітичної платформи YouControl, серед засновників підприємства (з часткою 99,95% у статутному фонді) є ТОВ "Керама Марацці", зареєстроване в місті Орел Російської Федерації.

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

facebook.com/ukrtopik

Журналісти звернулися за коментарем до особистого секретаря владики Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, до якої належить церква в Славському, Андрія Сов'яка. Він пообіцяв з'ясувати ситуацію та прокоментувати її пізніше.

Ще до початку проведення ремонту до настоятеля церкви о. Андрія Петришина зверталися мистецтвознавці та фахівці з охорони культурної спадщини з проханнями припинити роботи.

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Знищені розписи

Знищені розписи

Facebook

Знищені розписи

Знищені розписи

Facebook

Однак, цього не сталося. Крім того, з підлоги і стін приміщення демонтували автентичну плитку, виготовлену на фабриці Івана Левинського.

Після цього в Самбірсько-Дрогобицькій єпархії знищення розписів Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка назвали "поспішним рішенням громади".

Церква в Славському

Церква в Славському

facebook.com/ukrtopik

За фактом знищення художніх розписів Сколівський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини) КК.

Відзначимо, нове оздоблення храму викликало обурення користувачів мережі. У коментарях порівнюють його з лазнею або мечеттю. "Нагадує туалет", – зазначив один із користувачів.

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

facebook.com/ukrtopik

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

facebook.com/ukrtopik

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

facebook.com/ukrtopik

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

Скрін коментарів до посту

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

Скрін коментарів до посту

"Нагадує туалет": церква УГКЦ на Львівщині оскандалилася "російським" ремонтом

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього, розмалювавши стіни написами "14/88".

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Місце
Україна Львів
Теги
церква УГКЦ релігія скандали фотографии
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