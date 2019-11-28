Бив головою об стіну на очах у дітей: в Україні спалахнув скандал через священника

Дружина тернопільського священника заявила в поліцію на свого чоловіка. Панотець нібито бив її по голові на очах у дітей. До того ж він, за словами жінки, психічно хворий – страждає на ігроманію.

В єпархії ж "божого служителя" ні в чому не підозрювали. "Панотець як панотець", – заявили церковні чиновники.

Про те, як через конфлікти і колотнечу в сім'ї священника спалахнув справжній скандал – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Протокол на панотця

Священник живе разом із дружиною і двома дітьми у селі Вікторівка на Тернопільщині. Скандали в родині тривають вже не перший рік. Дільничний двічі складав протокол на святого отця, але безрезультатно.

"Останній протокол склали два тижні тому, передали його до суду. Дружині дали направлення на судово-медичну експертизу. Вона пройшла її, і побої підтвердилися. Вона вже написала заяву, дані внесені до Реєстру досудового розслідування", – каже спікер поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Церква в селі Вікторівка TV-4

А ось із самим священником поліцейські поки поговорити не можуть, його немає вдома. "Ми поки не можемо поговорити з ним, оскільки тут його немає, за словами дружини він поїхав до батьків у Львівську область", – пояснив OBOZREVATEL Крета.

Дружина духівника розповіла, що її чоловік жорстоко з неї поводиться – так, він хапав її за волосся і бив головою об стінку. При цьому питав у маленької дитини: "Ти любиш маму?".

Дружина священника стверджує, що чоловік її б'є TV-4

До того ж, за словами потерпілої, священник давно страждає на ігроманію, робить ставки, програє, а борги за нього доводиться віддавати родині. Через це і відбуваються всі скандали.

Сама така

OBOZREVATEL вдалося зв'язатися з обвинуваченим священнослужителем. Нам він відрекомендувався отцем Володимиром. За його словами, причиною сімейних сварок справді були гроші, але в борг брав не він, а дружина.

"Вона сама грає, для цього набрала кредитів, вся в боргах. Вона раніше працювала у сфері кредитування. Через гроші здебільшого у нас і відбувалися скандали, але я її не бив", – запевняє отець Володимир.

Село Вікторівка на Тернопільщині TV-4

Чому він не подав на розлучення, чоловік пояснює тим, що за церковними законами не може цього зробити. "Я першим на розлучення подати не можу, бо священник. Вона може подати на розлучення, але не робить цього. Вона хоче ще позбавити мене батьківських прав, щоб я не мав доступу до дітей. З нею розмовляти марно, вона дуже нервова жінка. ледь що – починає скандалити і викликає поліцію", – каже отець Володимир.

Найближчим часом священник планує повернутися в село і продовжити службу у церкві. "Я там продовжуватиму працювати. А дружина нехай шукає собі роботу і живе", – каже Володимир.

У церкві чекають на рішення суду

У Тернопільській єпархії вже в курсі поведінки священника. Кажуть, що він у Вікторівці служить років 10-15, приїхав сюди із Львівської області, і раніше за ним нічого такого не помічали.

"Священник як священник, ніяких скарг на нього не було. Вперше таке про нього почули. Але якщо його поведінка підтвердиться у поліції, якщо буде рішення суду, то ми вигороджувати його не будемо. Будемо судити його за своїм церковним статутом, і таким священникам не місце тут", – сказав OBOZREVATEL протоієрей єпархії Борис Солтис.

З панотцем у єпархії поки теж не розмовляли. "Він поїхав на Львівщину. Чули, що він в усьому звинувачує дружину, нібито це вона програвала гроші. Але ми чекаємо рішення суду. Після цього нас всіх зберуть, і будемо вже самі ухвалювати рішення", – пообіцяв протоієрей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!