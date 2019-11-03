Цемах зробив скандальну заяву про МН17: Нідерланди засекретили дані

Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати скандальну заяву бойовика "ДНР" Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.
Однак прессекретарка прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк в коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі підтвердила, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) допитувала Цемаха.
"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", – заявила Мосдейк.
Володимир Цемах
ukrinform.ua
Також вона підкреслила, що допит Цемаха Нідерландами є конфіденційним.
"Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав", – заявила прессекретарка Прокуратури Нідерландів і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.
"Цемах – це людина, яка представляє інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха у компетентні російські органи 7 вересня 2019 з метою екстрадиції у Нідерланди", – додала Мосдейк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха в справі про катастрофу МН 17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів в інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
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