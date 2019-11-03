Цемах зробив скандальну заяву про МН17: Нідерланди засекретили дані

Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати скандальну заяву бойовика "ДНР" Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.

Однак прессекретарка прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк в коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі підтвердила, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) допитувала Цемаха.

"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", – заявила Мосдейк.

Володимир Цемах ukrinform.ua

Також вона підкреслила, що допит Цемаха Нідерландами є конфіденційним.

"Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав", – заявила прессекретарка Прокуратури Нідерландів і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.

"Цемах – це людина, яка представляє інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха у компетентні російські органи 7 вересня 2019 з метою екстрадиції у Нідерланди", – додала Мосдейк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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