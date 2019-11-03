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3 листопада • оновлено в 21:18
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/ Розслідування

Цемах зробив скандальну заяву про МН17: Нідерланди засекретили дані

21.3т Читати матеріал російською

Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати скандальну заяву бойовика "ДНР" Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.

Однак прессекретарка прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк в коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі підтвердила, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) допитувала Цемаха.

"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", – заявила Мосдейк.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

ukrinform.ua

Також вона підкреслила, що допит Цемаха Нідерландами є конфіденційним.

"Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав", – заявила прессекретарка Прокуратури Нідерландів і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.

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"Цемахце людина, яка представляє інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха у компетентні російські органи 7 вересня 2019 з метою екстрадиції у Нідерланди", – додала Мосдейк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Обмін полоненими
Особи
Володимир Цемах Кирило Вишинський
Місце
Нідерланди
Тег
Боїнг МН17
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Если это правда и он отказался, то этот цемах "дЭбил блЯить". Остаток своих дней мог бы пожить по человечески. А так сдохнет где нибудь в подворотне на россии от цироза печени или от бояры откинет ласты. По крайней мере на россии его век не долог, зачем лишний свидетель.
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Mega Death
Mega Death
Komikov Sergio, Сразу видно, что ты xoxoл, хоть и ник русский)) Веришь в байки про домик на берегу)) Грохнули бы после суда и забылипро него. Или ты веришь в бескорыстие и честность западных спецслужб? Они то уж точно знают, что Цемох никакого отношения к сбитому боингу не имеет))
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы уже предчувствуют, что сбитый боинг всё равно на них свалят. И им платить родственникам придется))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mega Death, ХУЯ НА ЛОПАТЕ И РОССИИ И ТЕБЕ ,
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Цемах отпущен на свободу,т.к. никаких доказательств у них нет,а мужика мордовали зря.Дело засекречено,ну так это проблемы х@хлов,т.к. именно над ними тучи сгущаются.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mega Death, РАССКАЖИ СКОЛЬКО ПРОТЯНЕТ ПОМОЙКА , СССР ДОЛГО ТЯНУЛ? так не ровнять СССР с 2-й экономикой мира с нищей аграрной сырьевой страной под санкциями ,
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Mega Death
Mega Death
Он Алекс, Вряд ли))) УКкраина столько не протянет)))
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