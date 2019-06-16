"Це зробив Бог, покаравши комуністів": з'ясувалися нові дані з секретного досьє КДБ по Чорнобилю

У відкритий доступ потрапили раніше засекречені дані КДБ, де описується реальний масштаб трагедії в Чорнобилі.

Як пише Радіо Свобода, в книзі "Чорнобильське досьє КДБ", де зібрані до недавнього часу зберігаються під грифом "секретно" архівні документи, опублікована довідка УКДБ УРСР, в якій йдеться про реальний рівень радіації.

Так, в місті Поліське, розташованому на кордоні зони відчуження, радіоактивність повітря момент аварії становила 3100 мікрорентген на годину, грунту 4900 мікрорентген на годину, а в Києві "радіоактивність в повітрі по різним точкам від 500 до 1050 мікрорентген на годину". При цьому безпечний для здоров'я людини радіаційний фон становить близько 20 – 30 мікрорентген на годину, максимум 50.

У книзі також зібрані унікальні архівні дані, які відкривають очі на кричущу байдужість радянської влади до життів рядових громадян.

Чорнобиль

"25 лікарень, посилаючись на вказівку МОЗ УРСР, в історіях хвороби хворих з ознаками "променева хвороба" вказують діагноз "вегето-судинна дистонія". На думку головлікаря обласної лікарні Клименко А. М., подібна постановка питання може в подальшому призвести до плутанини при призначенні лікування, діагностиці, а також вирішення питання про інвалідність і встановлення пенсії", — зазначено в цитаті з донесення для 6-го відділу КДБ УРСР по місту Києву і Київській області.

Як не повідомляли всім жителям СРСР про реальний рівень радіації під час і після аварії на Чорнобильській АЕС. КДБ УРСР в цей час більше займала "турбота про секретність", як можна прочитати в архівних документах того часу.

Про те, в чому вона виражалася, йдеться в повідомленні від 15 травня 1986 року. У газеті "Правда України" опубліковано інтерв'ю позитивного характеру про обстановку в Києві з представником французької турфірми.

Співробітники спецслужб щодня слухали і записували розмови іноземних підданих, які перебували в той час в Києві, в основному студентів і туристів, а також регулярно проводили з ними "роз'яснювальну роботу". Це призводило до того, що британські студенти, які зібралися було їхати з Києва, несподівано приймали рішення залишитися, а в групах іноземців, які приїхали вивчати російську мову, посіяні сумніви щодо необхідності покинути місто, хоча посольства і повідомлення в західних ЗМІ рекомендували зворотне.

Чорнобиль

У донесенні від 30 травня можна прочитати, як відгукувався про аварію студент Київського інженерно-будівельного інституту з Лівану Ходр Джабер: "Це зробив бог, покарав комуністів".

У КДБ були свої інформатори на різних промислових підприємствах, в вузах. Ці люди займалися моніторингом суспільних настроїв. Після того як стався вибух на ЧАЕС, задіяли 67 агентів, які збирали інформацію, що стосується виявлення реальних причин аварії, але одночасно їм дали завдання припинити панічні чутки, поширення антирадянських висловлювань. Тому на низовому рівні були люди, які від імені КДБ шукали, як їх називали в документах, "базік", з якими проводилась "профілактична робота".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорнобильській зоні останні роки проживають і переселенці з Донбасу.

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