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12 лютого • оновлено в 18:41
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"Це злочин!" Офіцер, який розкритикував Зеленського, заявив про свавілля медиків

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Майор із оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента Володимира Зеленського, заявив, що після скандалу в нього погіршилося здоров’я і він потрапив до лікарні.

Однак навіть там зіштовхнувся з кричущою несправедливістю, яку пов’язує саме з цією історією. Зокрема, лікарі спробували підробити дані про його самопочуття. Про це офіцер ЗСУ написав на своїй сторінці Facebook, надавши фотодокази.

"З першого дня перебування у шпиталі я відчув до себе "особливе" ставлення з боку лікарів, із чого я зробив висновок, що й на них чиниться тиск. Починаючи з того, що на час мого прибуття в приймальному відділені мені повідомили, що їм вже дзвонило моє командування, продовжуючи тим, що я побачив: включно до ігнорування моїх скарг лікарями", – зауважив військовослужбовець.

Роман Ковальов виступив із критикою на адресу Зеленського

Роман Ковальов виступив із критикою на адресу Зеленського

Він підкреслив, що нині його вже виписали з медустанови, попри те, що він явно ще не почувається здоровим. У нього досі підвищений тиск – 160/110 за звичайного 120/80, а також запаморочення, болі в області печінки та гіркота у роті.

"На мої зауваження, що я потребую медичного нагляду та допомоги, лікарі відповіли, що 4 дня високого тиску та щоденних болей у області печінці (про що я щоденно казав, але в історії хвороби цьому місця не знайшлось) пов'язані із стресом, треба просто пити пігулки і, можливо, через декілька днів це пройде", – переповів Ковальов пораду медиків.

Крім цього, вони сказали йому, мовляв, якщо через декілька днів тиск не зменшиться, а болі у печінці не пройдуть – нехай повторно звернеться за допомогою, і його знову шпиталізують.

"Це злочин!" Офіцер, який розкритикував Зеленського, заявив про свавілля медиків

Facebook/Роман Ковальов

Офіцер підкреслив, що така "яскрава та кольорова історія" заслуговує реакції правоохоронних органів. Ці слова він підкріпив двома знімками з реальними даними про тиск, а також тими, які були записані лікуючим лікарем у його історію хвороби. І вони суттєво відрізняються.

"Це ніщо інакше як службове підроблення. ЗЛОЧИН! Ось так це працює в країні, яку ми побудували. Але, боротьба триває. Знав, що буде не просто, але в мене є секрет: я їх не боюсь і знаю, що правий! Маю честь!" – підсумував Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
скандали Збройні сили України медики
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