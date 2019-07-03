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"Це за наших медиків": ЗСУ потужно рознесли "гнізда" терористів. Відео

1.6тЧитати матеріал російською

Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій.

Відео нищівного удару по "гніздам" окупантів опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Знищення позицій терористів

Знищення позицій терористів

Скріншот відео

"Це за наших медиків. ЗСУ дістає терористів, які окопалися в укриттях під землею і високо, як їм здавалося, в "небі". Зовсім інша ділянка фронту, але відповідь по ворогу прилетіла там. Вони думали, що, перебуваючи на самій горі терикону, маючи найпрекрасніший огляд і контролюючи велику територію, можна спокійно обстрілювати наші позиції і бути абсолютно спокійним, що не буде відповіді. Що знаходяться в безпеці. Дістали. І добре дістали. Два рази точно дістали за кілька секунд. Прямо із землі", – пише він.

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Мисягін уточнив, що успішну атаку по позиціях терористів здійснили бійці з бойової розвідувальної групи К-2 54 бригади ЗСУ. Спочатку вони підняли волонтерський дрон на самісіньку гору терикону (він завис мало не над головами ворога), все зняли і проаналізували відео для оцінки обстановки.

"І коли вся підготовча робота була проведена, двома точно посланими пташками були рознесені два гнізда російсько-терористичних військ. Точно в ціль. Дві пташки – два гніздечка. І це ще не все. Відповідь продовжує лунати. Пізніше буде ще", – розповів волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 1 липня терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуйовували пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

  • Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це — водій "Хаммера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко. За життя жінки лікарі боролися кілька годин, але врятувати її не вдалося. Вона отримала сильні опіки і вибухову травму.

  • 2 липня у Мар'їнському районі на Донбасі терорист-снайпер знову обстріляв автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей поранені.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Валерій Тимченко
Валерій Тимченко
Сепаратюгам по заслугам.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вышиватники схавают...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хорошие ватники - дохлые ватники.)
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