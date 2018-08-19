МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Це вже занадто!" Терористи почали бити на сполох через "китайських найманців" в рядах ЗСУ

9.7тЧитати новину російською

Терористи "ДНР" нібито помітили на одній з позицій бійців ЗСУ на окупованому Донбасі прапор Китаю.

Про це заявив "начальник прес-служби армії ДНР" Данило Безсонов. Блогер Necro Mancer в Twitter опублікував відповідне відео.

Терорист стверджує, що в рядах ЗСУ є багато найманців з країн Заходу. За його словами, раніше окупанти нібито бачили на позиціях захисників України прапори Польщі, США, Угорщини та Чехії.

Новини
За Україну воюють пірати Сомалі: бійці ЗСУ злякали терористів на Донбасі. Фотофакт

Безсонов заявив, що недавно на позиції ЗСУ був помічений також прапор Китаю. Однак стверджувати про присутність китайських військовослужбовців на Донбасі він не став, пообіцявши повідомити керівництву Піднебесної про використання її символіки в Україні.

"До польських і шведських найманців на промці ми звикли, але китайці - це вже занадто. Я буду скаржитися Сі Цзіньпіну (президент Китаю. - Ред.) - коротко передав зміст заяви терориста блогер.

Як писавOBOZREVATEL, недавно терористи пригрозили ЗСУ жорстокою розправою за звільнення частини Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
5
139
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы, сколько у вас ещё флагов осталось? после войны куда пойдете. в 95 квартал. на подтанцовку?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Прав Климкин -деградация общества начинается со школьного образования. Коментарии наглядно демонстрируют превращение разумного человека в опущенного бомжа.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Ебать додбоеб. сидзинпин его на хуй пошлет
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Наші блоги