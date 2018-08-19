"Це вже занадто!" Терористи почали бити на сполох через "китайських найманців" в рядах ЗСУ

Терористи "ДНР" нібито помітили на одній з позицій бійців ЗСУ на окупованому Донбасі прапор Китаю.

Про це заявив "начальник прес-служби армії ДНР" Данило Безсонов. Блогер Necro Mancer в Twitter опублікував відповідне відео.

Терорист стверджує, що в рядах ЗСУ є багато найманців з країн Заходу. За його словами, раніше окупанти нібито бачили на позиціях захисників України прапори Польщі, США, Угорщини та Чехії.

Безсонов заявив, що недавно на позиції ЗСУ був помічений також прапор Китаю. Однак стверджувати про присутність китайських військовослужбовців на Донбасі він не став, пообіцявши повідомити керівництву Піднебесної про використання її символіки в Україні.

"До польських і шведських найманців на промці ми звикли, але китайці - це вже занадто. Я буду скаржитися Сі Цзіньпіну (президент Китаю. - Ред.) - коротко передав зміст заяви терориста блогер.

# Баклан : до польських і шведським найманцям на ПромКом ми звикли, але китайці - це вже занадто. Я буду скаржитися Сі Цзіньпіну https://t.co/KSNNXHzvCl pic.twitter.com/mOnhH4vyoy - Necro Mancer (@ 666_mancer) 18 серпня 2018 р

Як писавOBOZREVATEL, недавно терористи пригрозили ЗСУ жорстокою розправою за звільнення частини Донбасу.