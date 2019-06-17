"Це вже почалося": відомий історик назвав сценарій краху режиму Путіна в Росії

Режим президента РФ Володимира Путіна впаде в 2020-му році. Ескалація протестних настроїв в Російській Федерації вже почалася.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив політолог і історик Валерій Соловйов. За його словами, вже в наступному році локальних акцій протесту стане набагато більше.

Валерій Соловйов "Апостроф"

"І тоді в Москві і Петербурзі теж почнуться протести, але вони будуть носити політичний характер. А те, що ми називаємо кризою еліт, або, як ви висловилися "гризнею веж", почнеться дуже інтенсивно не раніше ніж через рік – в другій половині 2020-го року. В такій країні, як Росія, політичні процеси не відбуваються дуже швидко", – уточнив він.

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Соловйов пояснив, що сьогодні росіяни залякані, тому їм важко відкрито заявити про свої права. І хоча система адміністративно-поліцейського придушення працює все гірше, але вона поки що існує.

"Влада створює ілюзію того, що вона потужна і грізна. А люди вірять ілюзіям. І для того, щоб вони перестали в ці ілюзії вірити, їм потрібно пройти через деякі етапи політичного і навіть швидше громадянського виховання. В Україні формувалося громадянське суспільство, були можливі найрізноманітніші типи протестів. У Росії протести загнані фактично під асфальт", – підвів підсумок політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Москві пройшли чергові масові мітинги. Вони закінчилися сотнями затриманих, серед яких виявився і опозиціонер Олексій Навальний.

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