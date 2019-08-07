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"Це ви винні!" Вбивця Оксани Макар через 7 років знайшов крайнього в трагедії

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Засуджений до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство Оксани Макар в 2012 році Євген Краснощок звинуватив в події матір загиблої.

Таку заяву він зробив у вівторок, 6 серпня, в Центральному районному суді Миколаєва, де колегія суддів вирішувала, чи переглядати вирок про довічне ув'язнення засудженому. Про це написали "Новости N" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мати загиблої Тетяна Суровицька сказала журналістам, що їй шкода батьків Краснощока і повідомила, що прийшла, тому що це "пам'ять її дівчинки", а на минуле судове засідання жінку нібито не покликали.

Загибла

Загибла

Вона звернулася до засудженого і запитала, чому на суді він взяв провину на себе, адже в тому, що трапилося, були задіяні кілька людей. На це Краснощок сказав, що у нього не було вибору, і запевнив, що він не "рветься на волю".

На це матір загиблої сказала, що чоловіка просто зробили "цапом-відбувайлом". Краснощок відповів з сарказмом і почав посміхатися.

"У тебе ж теж дочка! Подумай про це! Ти б розірвав, напевно!" – розлютилася Суровицька.

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Вона сказала, що хотіла спочатку застрелити засудженого, але не змогла, тому що "вбити людину занадто важко". На це Краснощок заявив, що в трагедії, що трапилася з Макар, нібито винна матір загиблої.

"Ви не вберегли! Це не я винен! Це ви винні! Ви – матір, це ваша дитина була. І зараз я з вами можу розмовляти, зараз я бачу матір, а тоді (під час суду першої інстанції) матері не було! Ви мене зрозумійте по-людськи, я не звір, я теж людина, і у мене теж діти", – заявив засуджений.

Засуджений

Засуджений

Новини N

Матір загиблої

Матір загиблої

Новини N

Засуджений

Засуджений

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Матір загиблої

Матір загиблої

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Суд

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