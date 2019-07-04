"Це цирк!" Захарова закотила Україні істерику через спійманого пропагандиста

Росія звинуватила Україну в "дискримінації представників ЗМІ" через судовий процес щодо скандального редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Так, під час брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що пропагандист нібито заарештований в Україні "за безглуздим, просто неадекватним звинуваченням у державній зраді".

Вона додала, що журналіст нібито постраждав через те, що "професійно робив свою роботу" в повній відповідності із законами країни.

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"Я б назвала це цирком, але це вже переходить межі розумного. Це страшна дискримінація представників ЗМІ, це просто приниження журналіста, це приниження самої України, про що й говорив Кирило Вишинський", – сказала чиновниця.

"МЗС Росії не має наміру випускати цю тему зі свого поля зору. Будемо і далі працювати з профільними міжнародними структурами, з тим щоб не послаблювати тиск на українську владу", – додала вона.

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Нагадаємо, 3 липня Подільський райсуд Києва оголосив перерву в розгляді кримінальної справи щодо журналіста до 15 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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