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"Це цирк!" Захарова закотила Україні істерику через спійманого пропагандиста

1.8т Читати матеріал російською

Росія звинуватила Україну в "дискримінації представників ЗМІ" через судовий процес щодо скандального редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Так, під час брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що пропагандист нібито заарештований в Україні "за безглуздим, просто неадекватним звинуваченням у державній зраді".

Вона додала, що журналіст нібито постраждав через те, що "професійно робив свою роботу" в повній відповідності із законами країни.

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Вишинський і Захарова

Вишинський і Захарова

Колаж

"Я б назвала це цирком, але це вже переходить межі розумного. Це страшна дискримінація представників ЗМІ, це просто приниження журналіста, це приниження самої України, про що й говорив Кирило Вишинський", – сказала чиновниця.

"МЗС Росії не має наміру випускати цю тему зі свого поля зору. Будемо і далі працювати з профільними міжнародними структурами, з тим щоб не послаблювати тиск на українську владу", – додала вона.

Вишинський у суді

Вишинський у суді

Скрін відео

Нагадаємо, 3 липня Подільський райсуд Києва оголосив перерву в розгляді кримінальної справи щодо журналіста до 15 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Кирило Вишинський Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
Україна пропаганда
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ты курва пучеглазая,а Сенцова зачем посадила на 20 лет.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Владимирович Владимир, Сенцова посадили за подготовку террористического акта, Вышинского же судят за его журналистскую деятельность. Вот и вся разница
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Закон Порядок
Закон Порядок
Владимирович Владимир, сенцов грж-ин России и сидит о за терроризм.а Кириллу Вышинскому уже больше года не могут что-либо предъявить.
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