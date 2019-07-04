"Це цирк!" Захарова закотила Україні істерику через спійманого пропагандиста

Росія звинуватила Україну в "дискримінації представників ЗМІ" через судовий процес щодо скандального редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.
Так, під час брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що пропагандист нібито заарештований в Україні "за безглуздим, просто неадекватним звинуваченням у державній зраді".
Вона додала, що журналіст нібито постраждав через те, що "професійно робив свою роботу" в повній відповідності із законами країни.
Вишинський і Захарова
Колаж
"Я б назвала це цирком, але це вже переходить межі розумного. Це страшна дискримінація представників ЗМІ, це просто приниження журналіста, це приниження самої України, про що й говорив Кирило Вишинський", – сказала чиновниця.
"МЗС Росії не має наміру випускати цю тему зі свого поля зору. Будемо і далі працювати з профільними міжнародними структурами, з тим щоб не послаблювати тиск на українську владу", – додала вона.
Вишинський у суді
Скрін відео
Нагадаємо, 3 липня Подільський райсуд Києва оголосив перерву в розгляді кримінальної справи щодо журналіста до 15 липня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", у результаті яких було затримано Вишинського.
Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч.3 ст.109 КК України) і посягання на територіальну цілісність (ч.2 ст.110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.
Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське.
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