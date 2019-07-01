Це трагедія: озвучено масштаби ДТП у Києві за 5 років

За останні роки вигляд Києва дуже змінився: десь у кращий, десь у гірший бік. Незмінною залишається одна з болючих проблем міста — дорожньо-транспортні пригоди.

OBOZREVATEL з'ясував, яких змін зазнала аварійна ситуація у столиці за п'ять з гаком років, і що робилося для боротьби з цим лихом.

Починаючи з 2014 року, кількість ДТП із постраждалими за офіційною статисткою неухильно зростає (див. інфографіку). Виняток склав минулий рік, коли кількість аварій, в яких люди отримали травми, дещо знизилася. Однак у цьому році цифри знову почали рости.

Всього за майже п'ять з половиною років у Києві загинули 758 осіб і 13 808 отримали травми.

З січня по травень цього року у столиці трапилося 16 014 аварій, у яких загинули 47 і постраждали 973 особи.

Кількість ДТП у Києві з постраждалими за 2014 - 2018 рр.

Що стосується загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, то протягом п'яти років вона то знижувалася, то знову зростала. Так, у 2015-му у столиці трапилося близько 35 тисяч ДТП, а у 2016-му — майже на десять тисяч більше.

Втім, деякі експерти закликають критично ставитися до загальній статистики ДТП, оскільки з березня 2016 року в Україні офіційно немає механізму обліку аварій на дорогах. Також не варто скидати з рахунків європротоколи, які дозволяють водіям оформлювати "легкі" ДТП без участі поліції. Ці аварії не реєструють.

Патрульні поліцейські Фото з відкритих джерел

Затягнута реформа

Рівень аварійності безпосередньо залежить від ефективної роботи правоохоронної системи, і тут свої нюанси.

Коли у 2015 році на зміну ДАІ прийшли патрульні поліцейські, думки водіїв розділилися: одні вважають, що відтоді кількість "гонщиків" і п'яних за кермом зросла, інші — що залишилася на колишньому рівні.

Копам урізали права. На думку автоадвокатів, патрульні поліцейські, на відміну від даішників, мають менше повноважень, що позначалося на результатах роботи. Так, вся сфера безпеки дорожнього руху в Україні регулюється близько 60 нормативно-правовими актами. У ДАІ, на момент завершення роботи, таких було близько 100.

До того ж на патрульних, крім контролю дорожньої ситуації, поклали завдання з охорони громадського порядку, і якщо одночасно надходив виклик на грабіж та ДТП, остання відходила на другий план.

Контроль швидкості. Основна критика, яка лунала на адресу патрульних — неефективна боротьба з водіями, що порушують швидкісний режим. У тих же даішників були прилади ефективного вимірювання швидкості TruCam, якими патрульних почали озброювати лише восени минулого року.

Поліцейський із TruCam bbc.com

Відеофіксація не запущена. Також обмеження швидкості на міських вулицях неможливо ефективно проконтролювати без введення в роботу системи фото- і відеофіксації порушень ПДР. Остаточно її впровадити МВС обіцяє до кінця 2019-го.

Але навіть після масового впровадження відеофіксації водії зможуть ухилятися від відповідальності за порушення правил дорожнього руху, вважає автоюрист Денис Конюшко. На його думку, для нормальної роботи системи її треба підкріпити відповідними законами.

"Євробляхи". Свою роль в аварійності на дорогах столиці відіграли автомобілі на "єврономерах", які заповнили Україну з 2015-го. Через відсутність даних на водіїв копам було складно відшукати учасників ДТП на цих авто. Багато водіїв "євроблях" це розуміли і були потенційно налаштовані порушувати ПДР.

З 25 травня цього року поліцейські отримали право зупиняти авто без реєстрації, якщо є інформація про порушення Митного кодексу.

Дорожній колапс

Забудова. Говорячи про зміни на гірше у Києві, ми також мали на увазі хаотичну забудову. Цілі мікрорайони сьогодні з'являються поруч із об'єктами інфраструктури, що в підсумку ускладнює рух, створюючи затори і ДТП. Причина цього: а) неузгодженість схем організації дорожнього руху до вимог державних будівельних норм; б) відсутність їхніх експертних оцінок фахівцями.

Як зазначив у Facebook директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху у Києві" Віктор Черній, забудовник сьогодні отримує технічні умови на підключення до водопроводу, каналізації, газопроводу, електромереж, але до вулично-дорожньої мережі приєднується на власний розсуд.

"Такий результат дерегуляції у сфері будівництва призводить до ускладнень дорожнього руху, що особливо помітно у випадках, коли такі об'єкти розташовані на магістральних вулицях і дорогах міста", — зазначив Черній.

Затор на одній із розв'язок Києва. Поруч — новобудови

Проблеми із паркуванням. Збільшення трафіку і бездіяльність влади призвели до виникнення у Києві армії "героїв парковок". Часто "герої" паркують автомобілі поруч із зупинками громадського транспорту — в результаті затори, ДТП. Восени 2017 року через блокування зупинки на вул. Героїв Дніпра водієві тролейбуса довелося висадити пасажирів у другому ряду. В результаті ДТП загинуло подружжя.

У ДТП загинули Валерій і Наталя Корнієнки

Як нам раніше розповів завкафедрою транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного транспортного університету, професор Володимир Поліщук, у столиці немає проекту організації дорожнього руху.

"Робитимуть зупинки, виникне проблема парковок, вирішуватимуть проблему парковок — вилізуть затори і так далі", — зазначив він.

Загальнодержавне лихо

Загалом же ДТП у Києві — це невід'ємна частина загальнодержавної проблеми, вирішувати яку, очевидно, не поспішають. Як розповів OBOZREVATEL автоюрист Вадим Володарський, неможливо вживати якихось реальних заходів зі зниження кількості ДТП, оскільки в Україні відсутня об'єктивна статистика з причин аварійності.

"Через це керівництву поліції і держави (якщо йому це, звісно, цікаво), не маючи об'єктивної інформації, не можуть розробляти адекватні заходи, бо незрозуміло, з чим боротися", — вважає він.

До речі:

Щодня у Києві трапляється близько 100 – 120 ДТП. Раз на три дні на дорогах столиці гине одна людина. Основними причинами аварій є: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, керування автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння, правила проїзду перехресть, наїзд на пішоходів.

З січня по травень цього року патрульні Києва оформили 4629 протоколів на водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп'яніння.

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