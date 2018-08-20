"Це територія Росії!" Окупанти злякалися планів України щодо Криму

В України не може бути планів щодо повернення окупованого Росією Криму, оскільки це нібито неможливо.
Як передає "РІА Новини", з такою заявою виступив "кримський депутат" Владислав Ганжара, коментуючи слова представника українського президента в АР Крим Ізета Гданова, який розповів, що Україна має намір змусити Росію дуже дорого платити за анексію півострова.
"Це чергова вигадка, яка пов'язана в першу чергу з заявою на внутрішню аудиторію", - заявив Ганжара.
За його словами, заяви українських політиків про звільнення Криму пов'язані з майбутніми президентськими виборами. Окупант заявив, що Крим нібито є територією Росії й "українська влада прекрасно це розуміє".
При цьому він пригрозив, що розширення санкцій проти РФ нібито зашкодить у першу чергу Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко запропонував країнам ООН створити групу друзів із деокупації Криму.
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