"Це територія Росії!" Окупанти злякалися планів України щодо Криму

В України не може бути планів щодо повернення окупованого Росією Криму, оскільки це нібито неможливо.

Як передає "РІА Новини", з такою заявою виступив "кримський депутат" Владислав Ганжара, коментуючи слова представника українського президента в АР Крим Ізета Гданова, який розповів, що Україна має намір змусити Росію дуже дорого платити за анексію півострова.

"Це чергова вигадка, яка пов'язана в першу чергу з заявою на внутрішню аудиторію", - заявив Ганжара.

За його словами, заяви українських політиків про звільнення Криму пов'язані з майбутніми президентськими виборами. Окупант заявив, що Крим нібито є територією Росії й "українська влада прекрасно це розуміє".

При цьому він пригрозив, що розширення санкцій проти РФ нібито зашкодить у першу чергу Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко запропонував країнам ООН створити групу друзів із деокупації Криму.