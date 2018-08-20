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"Це територія Росії!" Окупанти злякалися планів України щодо Криму

3.7тЧитати новину російською

В України не може бути планів щодо повернення окупованого Росією Криму, оскільки це нібито неможливо.

Як передає "РІА Новини", з такою заявою виступив "кримський депутат" Владислав Ганжара, коментуючи слова представника українського президента в АР Крим Ізета Гданова, який розповів, що Україна має намір змусити Росію дуже дорого платити за анексію півострова.

"Це чергова вигадка, яка пов'язана в першу чергу з заявою на внутрішню аудиторію", - заявив Ганжара.

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За його словами, заяви українських політиків про звільнення Криму пов'язані з майбутніми президентськими виборами. Окупант заявив, що Крим нібито є територією Росії й "українська влада прекрасно це розуміє".

При цьому він пригрозив, що розширення санкцій проти РФ нібито зашкодить у першу чергу Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко запропонував країнам ООН створити групу друзів із деокупації Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Порох на втором сроке вернет Крим...а пацакі хоч всритеся, ворваное воно і є вороване...))))
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
у кoгo гипeртония - срочно чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбиваeт дaвлениe до 120/80 зa 1 кyрс http://likar.forumsua.com
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну и как, много набралось друзей в эту группу? Лучше бы Попрошенко организовал группу друзей белой горячки, он стал бы ее пожизненным председателем.
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