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"Це страйк!" Офіцер ЗСУ показав відео знищення терористів на Донбасі

3.1тЧитати матеріал російською

Українські воїни знищили на Донбасі кулеметну позицію терористів "Л/ДНР".

Те, що відбулося, потрапило на відео. Кадри опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму каналі в YouTube.

"Воїни оси продовжують робити "Страйк". На початку березня окупанти знову провокували, а воїни оси адекватно відповіли, зігравши з ними в боулінг. У результаті влучного пострілу була знищена чергова кулеметна позиція противника і укріплення", — прокоментував він ролик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були ліквідовані, ще п'ятеро поранені в результаті бойових дій на Донбасі 20 березня.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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CARGO 100
CARGO 100
Видео 2015-го года ...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же террористы тупые. Строят свои пулемётные точки в чистом поле, чтобы офицер ВСУ Штырлиц мог всё качественно заснять. Хоровой щеневмерлы только в конце не хватает.
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andrei andrei
andrei andrei
Смешно. Не успели 200 и 300-х вывезти, а уже очередные фейковые перемоги😁
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