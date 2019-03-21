"Це страйк!" Офіцер ЗСУ показав відео знищення терористів на Донбасі

Українські воїни знищили на Донбасі кулеметну позицію терористів "Л/ДНР".

Те, що відбулося, потрапило на відео. Кадри опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму каналі в YouTube.

"Воїни оси продовжують робити "Страйк". На початку березня окупанти знову провокували, а воїни оси адекватно відповіли, зігравши з ними в боулінг. У результаті влучного пострілу була знищена чергова кулеметна позиція противника і укріплення", — прокоментував він ролик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були ліквідовані, ще п'ятеро поранені в результаті бойових дій на Донбасі 20 березня.

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