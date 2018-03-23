"Це спецоперація СБУ": Гриценко пояснив, як Савченко "проковтнула наживку"

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко вважає, що ситуація навколо народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці державного перевороту, є спецоперацією Служби безпеки України.

За його словами, СБУ вміло "спровокувала" нардепа, залякавши таким образів народних депутатів, заявив він в ефірі телеканалу Newsone.

"Цю операцію задумала і провела СБУ. Вони просто закинули наживку, яку Савченко та Рубан зі своїми характерами схопили, і вийшли за рамки Кримінального кодексу... Ніхто нікого вбивати не збирався, не треба лякати", - сказав екс-міністр.

Гриценко впевнений, що у випадку з Савченко сталася "фіксація злочину на ниточку".

"Всі, хто супроводжував і підігравав Савченко та Рубану, бачили і розуміли, що ніхто нічого підривати не збирається, і кров та кишки по Верховній Раді не полетять... Людей залякали, щоб вони проголосували", - додав він.

Політик наголосив, що в той же час нардеп "перейшла межу", організувавши доставку зброї з окупованої території.

"Це злочин. Це зафіксовано, і це десять з гаком років терміну", - підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 22 березня Верховна Рада дала згоду на залучення Савченко до відповідальності, затримання і арешт. Нардепа звинувачують в підготовці терактів в центрі Києва і держперевороту. Пізніше Савченко затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Гриценко заявив, що якби його політсила була в парламенті, то підтримала б арешт Савченко.