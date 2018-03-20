"Це спецоперація": Савченко зізналася у розмовах про теракти і вивезення зброї з ОРДЛО

Позафракційний народний депутат Надія Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій Донбасу і вела розмови про організацію терактів.

При цьому, як заявила вона на прес-конференції 20 березня, це була "спецоперація".

За її словами, після повернення з РФ в Україну продовжувала спілкуватися з тими, з ким спілкувалася у російському полоні, - і ті нібито готові були "підривати ситуацію на окупованих територіях зсередини".

Водночас вона відмовилася називати будь-які прізвища.

Савченко назвала "об'єктом А" людей, які нібито хотіли її вбити і працювали за завданням СБУ, а "об'єктом Б" - одного з волонтерів, який допомагав у звільненні полонених.

"Після того, як на мене вийшли люди з окупованих територій, з бажанням допомогти Україні зробити повстання на окупованих територіях, в той же період приблизно до мене прийшов "об'єкт А", якому було поставлено завдання щодо моєї ліквідації. Я називаю "об'єкт", тому що це не одна людина", - заявила вона.

Савченко зазначила, що хотіла зблизитися максимально з тими, хто мав її ліквідувати, на них вона ж вивела людей, які хотіли контактувати з того боку.

"Були проведені певні спецоперації спеціальними силами, різними структурами Збройних сил і всіх силових структур України. Я завжди намагалася всю інформацію, яку мені вдавалося дістати на користь України, передавати як у СБУ, так і в різні силові структури і підрозділи. Звичайно, ця робота ніколи не велася відкрито. Багато з цих програм ще ведеться - і тому я не можу їх розголошувати", - заявила депутат.

Також Савченко запевняє, що завдання об'єкта ставилися з різних структур, які ворогують між собою.

"Коли "об'єкт А" увійшов зі мною у контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію", - заявила Савченко.

За її словами, на відеозаписах зафіксовано офіс, конспіративний готель, де вона зустрічалася з об'єктом, а також записи з військових частин і полігонів, з сірої зони

"Об'єкту А" було цікаво фіксувати все, що я роблю. Тому я почала створювати сюрреалізм, який полягав у тому, що - не тільки, як розповідав Луценко, гранатами в різні боки, мінометом по купола - я розповідала всі можливі і неможливі операції, при цьому постійно радячись з "об'єктом А", який давав свої пропозиції", - сказала депутат.

За її словами, "об'єкт А" пропонував, наприклад, з'їздити на день народження Олександра Турчинова в кінці березня, коли збереться вся політична верхівка.

"Ми розробляли схеми, як, де, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Все це "об'єкт А" постійно записував на апаратуру - так званий глухий телефон", - розповіла Савченко.

Також, з її слів випливає, що після вибухів на складах української зброї волонтери допомогли силовикам дістати зброю супротивника.

"Кожна вивезена одиниця зброї не прилетить і не розірветься по наших солдатах. Так і спецоперації дуже корисні. Вивіз зброї дає можливість побачити маркування, завод-виготовлювач, дату випуску снарядів і зброї, хто пакував і де виробляв. Як домовлялися про ці спецоперації - я не вникав в усі подробиці. Я просто надавала доступ одних людей до інших і здавала контакти їм", - сказала вона.

Нагадаємо, також Савченко заявила що Банкова збиралася її ліквідувати, а деякі нардепи нібито радили їй запустити в Раду газ.