"Це сколихне Україну": генерал заявив про небезпеку масштабного розведення сил

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко переконаний, що розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі призведе до дестабілізації в Україні.

"Нам зараз цього робити не можна – не стільки в силу зовнішніх причин, скільки в силу внутрішніх", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку генерала, "вся лінія дуже складна", "і розведення по всій лінії може призвести до дестабілізації всередині країни, оскільки з ряду районів, міст нам доведеться виходити. Це сколихне країну, а нам цього не треба".

Розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі призведе до дестабілізації, переконаний генерал

Виходячи з цього, він заявив, що доцільніше "розводити сили поступово", починаючи з найбільш простих ділянок. "Нам не потрібна дестабілізація, ми готові просуватися, але повільно", – підкреслив Романенко.

Разом з тим він нагадав про те, що в разі вирішення питання про проведення виборів на Донбасі всі російські збройні формування повинні будуть залишити територію України. "А раз так, навіщо нам розводити війська зараз в складних умовах аж до дестабілізації всередині держави?" – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче домогтися "позитивних зрушень у відносинах з Росією". За його словами, у глави української держави "зв'язані руки", зокрема, в питанні розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся