Головна Новини
23 грудня • оновлено в 11:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Це сколихне Україну": генерал заявив про небезпеку масштабного розведення сил

847
Читати матеріал російською

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко переконаний, що розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі призведе до дестабілізації в Україні.

"Нам зараз цього робити не можна – не стільки в силу зовнішніх причин, скільки в силу внутрішніх", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку генерала, "вся лінія дуже складна", "і розведення по всій лінії може призвести до дестабілізації всередині країни, оскільки з ряду районів, міст нам доведеться виходити. Це сколихне країну, а нам цього не треба".

Розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі призведе до дестабілізації, переконаний генерал

Розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі призведе до дестабілізації, переконаний генерал

Виходячи з цього, він заявив, що доцільніше "розводити сили поступово", починаючи з найбільш простих ділянок. "Нам не потрібна дестабілізація, ми готові просуватися, але повільно", – підкреслив Романенко.

Новини
В "ДНР" заявили про готовність до розведення сил на Донбасі за однієї умови

Разом з тим він нагадав про те, що в разі вирішення питання про проведення виборів на Донбасі всі російські збройні формування повинні будуть залишити територію України. "А раз так, навіщо нам розводити війська зараз в складних умовах аж до дестабілізації всередині держави?" – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче домогтися "позитивних зрушень у відносинах з Росією". За його словами, у глави української держави "зв'язані руки", зокрема, в питанні розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Сергій Лавров Ігор Романенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
как может маленькая кучка дестабилизировать многомиллионную страну? да и тем более в последнее время они воняют в основном на соцмережах))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги