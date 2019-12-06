"Це Росія": Поклонська зганьбилася нахабною заявою про Крим

Колишній "прокурор" окупованого Росією Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що український півострів і Севастополь нібито є Росією.
Така брехлива заява прозвучала з її вуст під час візиту в парламент Сербії на запрошення ультранаціоналістичної опозиційної партії "Двері", пише "Крим. Реалії".
"Крим і Севастополь дійсно Росія", – висловилася посіпака окупантів. Аналогічну риторику озвучив і заступник голови "російського уряду" окупованого Криму Георгій Мурадов, який також приїхав до Белграда з Поклонською.
Наталія Поклонська
"РИА Новости"
Примітно, що з ними в Сербії зустрівся лідер ультранаціоналістичної Радикальної партії Воїслав Шешель, якого Міжнародний суд у справах колишньої Югославії засудив за вчинення військових злочинів. Спілкуючись з Поклонською і Мурадовим, Шешель нахабно заявив, що Крим – це нібито "стара російська земля".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Поклонська раптово виправила російських пропагандистів, нагадавши їм, що правильно говорити не "на", а "в Україні".
Разом з тим, вона вибухнула маревними погрозами на адресу України і натякнула, що якщо зраджена нею країна не припинить обговорювати російське вторгнення до Криму, то нібито ризикує втратити й інші території.
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