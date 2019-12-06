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6 грудня • оновлено в 12:18
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/ Розслідування

"Це Росія": Поклонська зганьбилася нахабною заявою про Крим

1.3т
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Колишній "прокурор" окупованого Росією Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що український півострів і Севастополь нібито є Росією.

Така брехлива заява прозвучала з її вуст під час візиту в парламент Сербії на запрошення ультранаціоналістичної опозиційної партії "Двері", пише "Крим. Реалії".

"Крим і Севастополь дійсно Росія", – висловилася посіпака окупантів. Аналогічну риторику озвучив і заступник голови "російського уряду" окупованого Криму Георгій Мурадов, який також приїхав до Белграда з Поклонською.

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"Здобуває амністію": "корінна українка" Поклонська у вишиванці розлютила росіян

Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

"РИА Новости"

Примітно, що з ними в Сербії зустрівся лідер ультранаціоналістичної Радикальної партії Воїслав Шешель, якого Міжнародний суд у справах колишньої Югославії засудив за вчинення військових злочинів. Спілкуючись з Поклонською і Мурадовим, Шешель нахабно заявив, що Крим – це нібито "стара російська земля".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Да вы хоть усритесь но крым и страна на у понятия несовместимые
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина оскандалилась заявлением, что Крым это якобы украина)))))
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Хо Хол
Хо Хол
Почему якобы? Довгань, ты хоть немного башкой своей соображай, прежде чем такое гoвнo клепать.
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