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''Це пряма погроза'': Цимбалюк розшифрував послання Кремля Україні

8.9тЧитати матеріал російською

Заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про те, що терпіння країни-агресора і "дружнє ставлення" до України не безмежні, варто сприймати як пряму погрозу суверенітету з боку Кремля.

У такий спосіб президент РФ Володимир Путін через своїх поплічників дає Україні зрозуміти, що в будь-який момент може вторгнутися на її території. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube. У ньому він проаналізував підсумковий брифінг 2018 року Захарової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський окупант

Російський окупант

"Сьогодні"

"Що буде, якщо терпіння лусне? До цього в таких категоріях представниця МЗС Росії висловлювалася на адресу наших дипломатичних представництв на території РФ. І теж говорила про те, що ще трохи і терпіння народу російського Івана лусне. Мені здається, це треба сприймати як пряму погрозу. І слава Богу, у нас в Україні це розуміють і вживають необхідних заходів обережності, щоб ось ці Івани, у яких раптом лусне терпіння, знали, що краще до нас все-таки не потикатися", — прокоментував нахабний випад Захарової він.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

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''Думайте про своїх дурнів!'' Цимбалюк яскраво затролив Захарову через Україну

Крім того, журналіст звернув увагу на її слова про "внутрішнє протистояння" в Україні, яке нібито невідомо як розвиватиметься далі. Цимбалюк переконаний: цією фразою Захарова дала зрозуміти, що Росія не має наміру йти з Донбасу найближчим часом і тим паче після президентських виборів в Україні.

"Це треба розуміти українцям у контексті того, що у нас хтось говорить і обіцяє, що домовиться із Росією. На такі слова мені хочеться одразу показати середній палець, тому що це обман. Ти не можеш домовитися із тим, хто тебе не сприймає як державу і не визнає тебе в принципі. Ви думаєте, це просто так вони придумують формули про кураторів заокеанських, знеособлюють і забирають суб'єктність у нашої країни? Це все для чого? Для того, щоб спростити питання війни і миру в свідомості російського обивателя", — попередив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкМарія Захарова
Місце
Україна
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ефимов владимир
ефимов владимир
А какая хахляцкая падла коменты удаляет?
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Medved George
Medved George
Ivanov Valeriy, Да нет, не "ссыт", подсчитывает сколько наполма уйдёт на то , что б спалить всю эту вонючую нечисть!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ссыт дешифровщик. И правильно делает.
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