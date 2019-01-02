''Це пряма погроза'': Цимбалюк розшифрував послання Кремля Україні

Заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової про те, що терпіння країни-агресора і "дружнє ставлення" до України не безмежні, варто сприймати як пряму погрозу суверенітету з боку Кремля.

У такий спосіб президент РФ Володимир Путін через своїх поплічників дає Україні зрозуміти, що в будь-який момент може вторгнутися на її території. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube. У ньому він проаналізував підсумковий брифінг 2018 року Захарової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський окупант "Сьогодні"

"Що буде, якщо терпіння лусне? До цього в таких категоріях представниця МЗС Росії висловлювалася на адресу наших дипломатичних представництв на території РФ. І теж говорила про те, що ще трохи і терпіння народу російського Івана лусне. Мені здається, це треба сприймати як пряму погрозу. І слава Богу, у нас в Україні це розуміють і вживають необхідних заходів обережності, щоб ось ці Івани, у яких раптом лусне терпіння, знали, що краще до нас все-таки не потикатися", — прокоментував нахабний випад Захарової він.

Марія Захарова Скріншот відео

Крім того, журналіст звернув увагу на її слова про "внутрішнє протистояння" в Україні, яке нібито невідомо як розвиватиметься далі. Цимбалюк переконаний: цією фразою Захарова дала зрозуміти, що Росія не має наміру йти з Донбасу найближчим часом і тим паче після президентських виборів в Україні.

"Це треба розуміти українцям у контексті того, що у нас хтось говорить і обіцяє, що домовиться із Росією. На такі слова мені хочеться одразу показати середній палець, тому що це обман. Ти не можеш домовитися із тим, хто тебе не сприймає як державу і не визнає тебе в принципі. Ви думаєте, це просто так вони придумують формули про кураторів заокеанських, знеособлюють і забирають суб'єктність у нашої країни? Це все для чого? Для того, щоб спростити питання війни і миру в свідомості російського обивателя", — попередив Цимбалюк.

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