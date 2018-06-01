"Це нонсенс!" Волонтер розповів, як українські військові здаються в полон "ДНР"

У травні у полон до терористів потрапило 5 українських військовослужбовців. Частина з них здалися самі.

Таку заяву в інтерв’ю OBOZREVATELзробив волонтер Фонду "Повернись живим!" Андрій Римарук.

"Насправді куди більше, ніж обстріли, мене хвилює ситуація з "ходоками" на той бік. Це нонсенс – 5 людей за місяць!.. Пару днів тому сепарські ЗМІ заявили про те, що взяли 2 бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Я спілкувався з хлопцями, що з ними служили – вони кажуть, що це дезертирство. Хоча офіційного підтвердження поки нема", - відзначив Римарук.

За словами волонтера, він не має повної впевненості, що в усіх 5 випадках військові самі перейшли лінію розмежування. Але Римарук стверджує: вірогідність того, що українські військові здаються в полон після певної "промивки мізків" є досить високою.

Андрій Римарук

"За майже два роки, які я як волонтер катаюся по фронту, не раз чув від військовослужбовців, що наші хлопці часто спілкуються на оцих простих раціях Baofeng. Знаходять один одного на конкретній хвилі – і перемовляються. Але на другий-третій день переговорів з’являється інший голос. І починається досить інтенсивна "промивка мізків"… Не знаю. Тут, певно, або наше СБУ, або "контрики" не допрацьовують. Але факт лишається фактом. Частина людей потрапила в полон у бою, а дехто – просто дезертирував і пішов на той бік", - підкреслив Римарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України нещодавно оприлюднила дані щодо кількості полонених, що утримуються незаконними збройними формуваннями на Донбасі. За даними СБУ, нині в полоні "ЛДНР" залишаються 103 українці.