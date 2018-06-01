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"Це нонсенс!" Волонтер розповів, як українські військові здаються в полон "ДНР"

4.4тЧитати новину російською

У травні у полон до терористів потрапило 5 українських військовослужбовців. Частина з них здалися самі.

Таку заяву в інтерв’ю OBOZREVATELзробив волонтер Фонду "Повернись живим!" Андрій Римарук.

"Насправді куди більше, ніж обстріли, мене хвилює ситуація з "ходоками" на той бік. Це нонсенс – 5 людей за місяць!.. Пару днів тому сепарські ЗМІ заявили про те, що взяли 2 бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Я спілкувався з хлопцями, що з ними служили – вони кажуть, що це дезертирство. Хоча офіційного підтвердження поки нема", - відзначив Римарук.

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За словами волонтера, він не має повної впевненості, що в усіх 5 випадках військові самі перейшли лінію розмежування. Але Римарук стверджує: вірогідність того, що українські військові здаються в полон після певної "промивки мізків" є досить високою.

Андрій Римарук

"За майже два роки, які я як волонтер катаюся по фронту, не раз чув від військовослужбовців, що наші хлопці часто спілкуються на оцих простих раціях Baofeng. Знаходять один одного на конкретній хвилі – і перемовляються. Але на другий-третій день переговорів з’являється інший голос. І починається досить інтенсивна "промивка мізків"… Не знаю. Тут, певно, або наше СБУ, або "контрики" не допрацьовують. Але факт лишається фактом. Частина людей потрапила в полон у бою, а дехто – просто дезертирував і пішов на той бік", - підкреслив Римарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України нещодавно оприлюднила дані щодо кількості полонених, що утримуються незаконними збройними формуваннями на Донбасі. За даними СБУ, нині в полоні "ЛДНР" залишаються 103 українці.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіЕксклюзив
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Об'єкти
війнаООСНовини Донбасу
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