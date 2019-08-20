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"Це неповага!" Українці відреагували на скандал з дружиною прем'єра Ізраїлю

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Більше половини опитаних українців вважають, що вчинок дружини прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сари, яка під час візиту в Україну викинула шматок короваю на землю, – це прояв неповаги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті OBOZREVATEL. У ньому взяли участь 9667 осіб.

Так, на думку 51% відсотка учасників, те, що зробила дружина Нетаньягу, – неповага. Воно повинно залишитися на совісті жінки.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною Сарою

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною Сарою

Ще 21% опитаних думають, що дружина прем'єра Ізраїлю не хотіла нікого образити, ситуація – повне непорозуміння.

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На думку 16% учасників опитування, нічого серйозного не трапилося. Скандал "роздули на порожньому місці". А 12% думають, що реакції президента України Володимира Зеленського і Нетаньягу достатньо.

Результати опитування українців

Результати опитування українців

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина прем'єра Ізраїлю Нетаньягу Сара влаштувала скандал в літаку "Ель-Аль", яким вони летіли до Києва. Пізніше в столиці України подружжя привітали три дівчини в українському вбранні і з короваєм та сіллю. Глава уряду відламав шматочок хлібу, вмочив в сіль і надкусив. Потім він передав скибочку дружині Сарі, але та кинула його на землю. Пізніше в мережі було опубліковано відео інциденту.

Президент України вважає, що дружина прем'єр-міністра Ізраїлю не планувала своєю витівкою з короваєм проявити неповагу до України і це не вплинуло на важливість їх візиту до Києва.

А сам Нетаньягу назвав ситуацію "повною нісенітницею", зазначивши, що якби не вона, то зустріч із Зеленським могла пройти взагалі без уваги з боку ЗМІ, незважаючи на всю її важливість.

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Україна
Тег
скандали
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