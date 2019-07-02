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"Це не випадковість!" У ДТП із Зайцевою вказали на затягування справи

1.3тЧитати матеріал російською

Багатомісячне "ознайомлення" з матеріалами кримінальної справи по смертельному ДТП на вулиці Сумській в Харкові не було "випадковим".

Про це в Facebook повідомила адвокат Лариса Матвєєва, коментуючи звернення засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до президента Володимира Зеленського.

"Постраждалі у справі Зайцевої та Дронова вирішили звернутися до президента і громадськості, оскільки побоюються, що затягування апеляційного розгляду з боку захисту Зайцевої (багатомісячне "ознайомлення" з матеріалами справи не було "випадковим"). Я особисто більше розраховую саме на можливість контролю громадськості і присутність журналістів, оскільки вважаю, що саме це допомогло отримати максимальне покарання для обвинувачених - єдиний справедливий вирок, про який просили потерпілі", – розповіла юрист.

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ДТП із Зайцевою: захист Дронова отримав вагому перемогу

Нагадаємо, що потерпілі у справі про смертельну аварію в Харкові на Сумської намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити безкарності для засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км / ч.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевої та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
УкраїнаХарків
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