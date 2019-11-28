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29 листопада • оновлено в 10:51
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"Це не сніг!" Боєць ООС показав, як окупанти криють Донбас забороненою зброєю. Відеофакт

3.9т
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Воїн Операції Об'єднаних сил Харитін Старський продемонстрував факти використання Росією фосфорної зброї на Донбасі.

Про це він написав у Facebook. Менше, ніж за годину текст зібрав кілька сотень лайків і десятки коментарів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Слід від використання фосфорного зброї

Слід від використання фосфорного зброї

facebook.com/chariton.starsky

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"У нашій землі – три метри загарбників!" Воїн ООС вразив мережу сильним зверненням

"Відкинувся з баньки, всім привіт із сонячного Донбасу! До речі, це не сніг, а наслідки застосування запалювальних боєприпасів мішебратьямі. Очевидно, "в шахті" знайшли. Тут побратимам і не таке прилітає, на щастя карма працює як слід", – повідомив Старський.

Пост воїна зібрав масу відгуків у коментарях, в яких користувачі соціальної мережі висловили слова підтримки на адресу захисників країни.

"Це не сніг!" Боєць ООС показав, як окупанти криють Донбас забороненою зброєю. Відеофакт

Також про цей випадок говорилося в сюжеті програми "Факти" про фосфорні снаряди та піхотні міни. Автори сюжету розповіли про обстріл українських позицій російськими бойовиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Говорят, это хошо выжигант свинячие мозги, у ВСУшных обезьям.
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