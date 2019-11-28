"Це не сніг!" Боєць ООС показав, як окупанти криють Донбас забороненою зброєю. Відеофакт

Воїн Операції Об'єднаних сил Харитін Старський продемонстрував факти використання Росією фосфорної зброї на Донбасі.

Про це він написав у Facebook. Менше, ніж за годину текст зібрав кілька сотень лайків і десятки коментарів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Слід від використання фосфорного зброї facebook.com/chariton.starsky

"Відкинувся з баньки, всім привіт із сонячного Донбасу! До речі, це не сніг, а наслідки застосування запалювальних боєприпасів мішебратьямі. Очевидно, "в шахті" знайшли. Тут побратимам і не таке прилітає, на щастя карма працює як слід", – повідомив Старський.

Пост воїна зібрав масу відгуків у коментарях, в яких користувачі соціальної мережі висловили слова підтримки на адресу захисників країни.

Також про цей випадок говорилося в сюжеті програми "Факти" про фосфорні снаряди та піхотні міни. Автори сюжету розповіли про обстріл українських позицій російськими бойовиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

боєць ЗСУ розповів, як російські війська на Донбасі обстрілюють позиції українських військ, прикриваючись місцевими жителями.

також бійці Національної гвардії України описали, як російські окупанти на Донбасі жодного дня не дотримуються режиму тиші і постійно ведуть обстріли українських позицій.

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