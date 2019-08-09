"Це не Росія!" У мережі висміяли дії РФ на Кримському мості

Мережа висміяла те, що в Росії перед в'їздом на міст через Керченську протоку, який з'єднує країну-агресора з окупованим Кримом, сканують автомобілі. Користувачі написали, що це свідчить про те, що півострів – абсолютно чужа для РФ територія.

Таку думку висловив блогер під ніком "RoksolanaToday&Крим25%" на своїй сторінці в Twitter. Він виклав відповідні кадри (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сканування перед Кримським мостом. А в Тамбові-Ростові (Міста в РФ. – Ред.) Вас сканують? Отож Крим – не РФ. Територія чужа. У будь-який момент можуть господарі повернутися і "запитати про срібні ложечки..." – написав він.

Сканування Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Міст Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Сканування перед Кримським мостом

А в Тамбові-Ростові вас сканують?

Ото ж

Крим не РФ

Територія чужая.В будь-який момент можуть господарі повернутися і запитати за срібні ложечки ... pic.twitter.com/s9tTBcJBkm - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 9 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму посміялися з російських компаній, які в описі своїх послуг сором'язливо визнають, що півострів їм не належить.

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