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"Це не Росія!" У мережі висміяли дії РФ на Кримському мості

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Мережа висміяла те, що в Росії перед в'їздом на міст через Керченську протоку, який з'єднує країну-агресора з окупованим Кримом, сканують автомобілі. Користувачі написали, що це свідчить про те, що півострів – абсолютно чужа для РФ територія.

Таку думку висловив блогер під ніком "RoksolanaToday&Крим25%" на своїй сторінці в Twitter. Він виклав відповідні кадри (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сканування перед Кримським мостом. А в Тамбові-Ростові (Міста в РФ. – Ред.) Вас сканують? Отож Крим – не РФ. Територія чужа. У будь-який момент можуть господарі повернутися і "запитати про срібні ложечки..." – написав він.

Сканування

Сканування

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

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"Навіть Росія не визнає": в Криму поскаржилися на "чорну мітку"
Міст

Міст

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму посміялися з російських компаній, які в описі своїх послуг сором'язливо визнають, що півострів їм не належить.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський міст Керченська протока Росія
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Александров Сергей
Александров Сергей
Так моста-то НЕТУ!!! Союзмультфильм!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Сколько езжу, ни разу не проходил досмотр, видимо выборочно по сводке проверяют... Ну так стратегический обьект
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А где то на далеком заброшенном хуторе. сидит Руслан Кожедуп ,плачет и ждет репараций)))
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