Це не ракета? Західні спецслужби озвучили свою версію катастрофи літака МАУ

Літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) зазнав аварії в Ірані вранці 8 січня через проблеми з двигуном, а не внаслідок нібито збиття ракетою.
Таку версію жахливої авіакатастрофи, що забрала життя 176 осіб, висунули західні спецслужби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в канадській системі безпеки.
За словами співрозмовника видання, спецслужби мають у своєму розпорядженні докази, що у лайнера була саме технічна несправність. Зокрема, перегрівся один із реактивних двигунів повітряного судна.
В українського Boeing 737 МАУ була технічна несправність – західні спецслужби
Так західні експерти спростовують одну з озвучених версій катастрофи українського Boeing 737 про те, що його могла збити іранська система ППО.
Хоча й зазначається, що падіння авіалайнера майже збіглося в часі з ракетною атакою Ірану на американські бази в Іраку. І саме через це, вважають в агентстві, люди почали припускати, що одна з ракет могла потрапити в пасажирський літак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
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