Головна Новини
9 січня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Це не ракета? Західні спецслужби озвучили свою версію катастрофи літака МАУ

5.1т
Читати матеріал російською

Літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) зазнав аварії в Ірані вранці 8 січня через проблеми з двигуном, а не внаслідок нібито збиття ракетою.

Таку версію жахливої авіакатастрофи, що забрала життя 176 осіб, висунули західні спецслужби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в канадській системі безпеки.

За словами співрозмовника видання, спецслужби мають у своєму розпорядженні докази, що у лайнера була саме технічна несправність. Зокрема, перегрівся один із реактивних двигунів повітряного судна.

В українського Boeing 737 МАУ була технічна несправність – західні спецслужби

В українського Boeing 737 МАУ була технічна несправність – західні спецслужби

Так західні експерти спростовують одну з озвучених версій катастрофи українського Boeing 737 про те, що його могла збити іранська система ППО.

Хоча й зазначається, що падіння авіалайнера майже збіглося в часі з ракетною атакою Ірану на американські бази в Іраку. І саме через це, вважають в агентстві, люди почали припускати, що одна з ракет могла потрапити в пасажирський літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
ракети МАУ Boeing розбився літак Авіакатастрофа
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
36
9
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lebedinec Oleg UA
Lebedinec Oleg UA
хватит печатать этот вред !! какие то источники западных спецслужб собщили о имеющихся доказательствах технических неисправностей бла бла бла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Единственное доказательство - расшифровка данных "черного" ящика. Если не ошибаюсь Канада там рядом не пляшет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги