"Це не фейк!" МОЗ потрапило в скандал через російські соцмережі

У будівлі Міністерства охорони здоров'я працюють російські соціальні мережі, заборонені в Україні рішенням РНБО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник експертної групи eHealth МОЗ Анастасія Халеєва.

"Російські соцмережі в Міністерстві охорони здоров'я. На жаль, не фейк. Вчора поширювалася інформація, що в wi-fi мережі МОЗ працюють заборонені рішенням РНБО російські соціальні мережі. Тому, перше, що я зробила, коли прийшла на роботу – перевірила цю інформацію. Так, це правда, вони дійсно працюють. Провайдер – Гігатранс", – зазначила вона.

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За словами Халеєвої, держслужбовці повідомили про це державного секретаря Міністерства охорони здоров'я, як керівника апарату, і підготували проект листа до СБУ, апарату РНБО та до Національної поліції України.

У коментарі "Українській правді" оператор "Гігатранса" повідомив, що з боку провайдера доступ до російських соцмереж заблокований, проте зайти на заборонені сайти можна за допомогою включеного VPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ще низки пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2017 року.

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