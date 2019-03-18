"Це могла зробити одна людина": спікер Держдуми публічно здав Путіна за Крим

Спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін публічно визнав, що рішення про "приєднання" українського Криму одноосібно прийняв президент РФ Володимир Путін.

Про це Володін сказав на Спільному засіданні Ради Держдуми і незаконного кримського парламенту. На зізнання чиновника звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк.

"Коли ми говоримо, що ми разом, що референдум нас знову з'єднав, тут не тільки велика заслуга президента, це саме його рішення, саме його вчинок. І знаєте, це могла зробити одна людина — Володимир Володимирович Путін", — заявив спікер Держдуми.

Володимир Путін і В'ячеслав Володін

Як зазначив Цимбалюк у своєму відео на YouTube, таке твердження суперечить офіційній позиції Кремля, адже російські політики постійно говорили про те, що анексія Криму була проведена ніби-то законно за результатами голосування місцевого населення на референдумі.

"Якщо рішення прийняла одна особа, то до чого тут референдум?.. І якщо рішення прийняла одна особа, значить вона несе всю тяжкість провини за це. Тобто Володін у разі чого скаже: "Це не ми, це все Путін", — підкреслив український журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, також Цимбалюк пояснив, як претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися втратами для Путіна.

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