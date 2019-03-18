|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Це могла зробити одна людина": спікер Держдуми публічно здав Путіна за Крим

1.6тЧитати матеріал російською

Спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін публічно визнав, що рішення про "приєднання" українського Криму одноосібно прийняв президент РФ Володимир Путін.

Про це Володін сказав на Спільному засіданні Ради Держдуми і незаконного кримського парламенту. На зізнання чиновника звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк.

"Коли ми говоримо, що ми разом, що референдум нас знову з'єднав, тут не тільки велика заслуга президента, це саме його рішення, саме його вчинок. І знаєте, це могла зробити одна людина — Володимир Володимирович Путін", — заявив спікер Держдуми.

Новини
Росія зажадала компенсації за Крим: у Путіна відступилися

Володимир Путін і В'ячеслав Володін

Володимир Путін і В'ячеслав Володін

Як зазначив Цимбалюк у своєму відео на YouTube, таке твердження суперечить офіційній позиції Кремля, адже російські політики постійно говорили про те, що анексія Криму була проведена ніби-то законно за результатами голосування місцевого населення на референдумі.

"Якщо рішення прийняла одна особа, то до чого тут референдум?.. І якщо рішення прийняла одна особа, значить вона несе всю тяжкість провини за це. Тобто Володін у разі чого скаже: "Це не ми, це все Путін", — підкреслив український журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, також Цимбалюк пояснив, як претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися втратами для Путіна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир ПутінВ`ячеслав Володін
Місце
Україна
Тег
видео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Путин - красавчик. Так знатно нагнул бандеровцев, что они до сих пор в шаровары дрищут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки