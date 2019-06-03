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"Боже, як це страшно!" Подробиці смертельної ДТП із родиною під Хмельницьким

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Війна на дорогах України не щадить ні дорослих, ні дітей. Черговий приклад – страшна аварія у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області, в якій загинули три особи, зокрема 3-річна дитина.

Місцеві жителі кажуть, що це не перша смерть на проклятому місці. Подробиці – в матеріалі OBOZREVATEL.

У ДТП загинула 25-річна Олена Гуцол із донькою

У ДТП загинула 25-річна Олена Гуцол із донькою

Замість авто – купа брухту

Автомобіль Chevrolet Aveo, в якому перебувала 25-річна Альона Гуцол із трирічною донькою і 54-річним водієм (знайомий жінки) наближався до с. Колибаївка. У якийсь момент водій виїхав на зустрічну смугу, де в цей час рухалася вантажівка MAN.

Стався удар, у результаті якого легкове авто перетворився на купу брухту.

Від удару Chevrolet перетворився на купу брухту

Від удару Chevrolet перетворився на купу брухту

За словами очевидців, водій Chevrolet і мати дівчинки загинули одразу. Їхні тіла витягували рятувальники ДСНС. Також медикам не вдалося врятувати життя дівчинки.

"Мої проїжджали там. Дитинка була ще жива. Боже, як це страшно!" – написала у Facebook Тетяна Кравчук.

"Боже, як це страшно!" Подробиці смертельної ДТП із родиною під Хмельницьким
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За даними прес-служби ГУ Національної поліції в Хмельницькій області, аварія сталася через те, що водій легкового автомобіля не врахував дорожньої обстановки, виїжджаючи на зустрічну смугу.

На сьогодні правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У мережі висловлюють співчуття родині загиблих

У мережі висловлюють співчуття родині загиблих

Місце події

Місце події

Google. Maps

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Легковик зіткнувся із фурою

Легковик зіткнувся із фурою

Раніше загинула сім'я

Водночас місцеві мешканці повідомили в мережі, що це не перша трагедія на тій ділянці дороги.

"Це місце прокляте, там завжди купа аварій", – зазначила Світлана Костащук.

"Там дійсно погане місце, дуже багато аварій і загиблих... Буквально на рівній дорозі", – добавила Лариса Тимчук.

Інші ж інтернет-користувачі, навпаки, вважають, що чутки про масові ДТП – перебільшення.

"Як би там не було, але раніше на "проклятому місці" вже розбилася сім'я. "Якщо не помиляюся, то була родина Юхимовичів, яким там поставили пам'ятник. Це було в 90-х", – написав Олександр Безталанний.

"Боже, як це страшно!" Подробиці смертельної ДТП із родиною під Хмельницьким

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області в ДТП загинув 15-річний хлопець і його 8-річна сестра. Мопед, на якому вони їхали, на високій швидкості протаранив легковий автомобіль. Шансів вижити у дітей не було.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивВійна на дорогахКримінал
Місце
УкраїнаХмельницький
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
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