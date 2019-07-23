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"Це катастрофа!" У Криму окупанти довели населення до розрухи

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В окупованому Росією Криму назріває екологічна катастрофа.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday & Крим25%, розповівши про відсутність води на анексованому півострові.

Також в ряді далеких сіл немає газопроводу, а населення сидить без роботи.

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"Як в гавані виживають без води, навіть для поливу городів, тому що в колодязях солона, без газу, без роботи. Це ряд далеких сіл (Зимине, Тихонівка, Кормове, Сусанино, Панфіловка, Рівне) районів Первомайського, Роздольненського районів" , – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в колодах вся вода солона, і це вже катастрофа для населення. При цьому до найближчого міста Сімферополя більше 20 км в дорозі, по дорозі, на якій у авто колеса відвалюються. Також в селах спостерігається розруха, автобусні зупинки розвалені, а узбіччя поросли бур'янами.

Окупований Крим

Окупований Крим

Twitter

Окупований Крим

Окупований Крим

Twitter

Окупований Крим

Окупований Крим

Twitter

Окупований Крим

Окупований Крим

Twitter

"Це катастрофа!" У Криму окупанти довели населення до розрухи

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві жителі в Криму скаржилися, що через санкції не працюють популярні банки, платіжні сервіси, мобільні оператори і відсутня безліч необхідних послуг.

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Україна
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ефимов владимир
ефимов владимир
На фото хухляцкая машина.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Также в ряде дальних сел нет газопровода" в Украину сбежал?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Интересно, а разбитые дороги и отсутствие газопровода не Украина после себя оставила? И еще: среди фоток что-то не видно Крымского моста?
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