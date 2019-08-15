"Це календарики": адвокат Гримчака спростувала дані про хабар

При затриманні заступника міністра тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака нібито не була задокументована передача хабара.

Таку заяву зробила адвокат чиновника Тетяна Матяш, пише "РБК-Україна". За її словами, у Гримчака замість $ 480 тис. вилучили тираж півмільйона календариків.

"Грошових коштів там не було – ну, у нього вилучили його власні кошти і там ще якісь кошти, тих півмільйона, що вони розповідають, – ні, не було. Там півмільйона – це були календарики", – сказала захисниця Гримчака.

Юрій Гримчак "РБК-Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ ввечері середи, 14 серпня, прибули в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака, де здійснили його затримання.

Гримчака і його помічника підозрюють в шахрайстві – вони нібито вимагали хабар в сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів в розмірі 480 тисяч чиновники були затримані "на гарячому".

Разом з Гримчаком ввечері 14 серпня був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

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