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"Це календарики": адвокат Гримчака спростувала дані про хабар

7.3т Читати матеріал російською

При затриманні заступника міністра тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака нібито не була задокументована передача хабара.

Таку заяву зробила адвокат чиновника Тетяна Матяш, пише "РБК-Україна". За її словами, у Гримчака замість $ 480 тис. вилучили тираж півмільйона календариків.

"Грошових коштів там не було – ну, у нього вилучили його власні кошти і там ще якісь кошти, тих півмільйона, що вони розповідають, – ні, не було. Там півмільйона – це були календарики", – сказала захисниця Гримчака.

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Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

"РБК-Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ ввечері середи, 14 серпня, прибули в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака, де здійснили його затримання.

  • Гримчака і його помічника підозрюють в шахрайстві – вони нібито вимагали хабар в сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів в розмірі 480 тисяч чиновники були затримані "на гарячому".

  • Разом з Гримчаком ввечері 14 серпня був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

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Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Тег
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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Махно Володимир
Махно Володимир
лишить адвокатской лицензии эту тв-арь Татьяну Матяш! Эта су-ка еще и издевается!
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Не удивительно,что данную....не знаю как назвать это действо,никто не хочет комментировать.Хватит переступать,красную линию,это перебор,сколько вы нще будете издеваться над народом,нет не насмехаться,именно издеваться. Попался,отвечай. Почему к д.Васе не подкинули календариков,т.Фросе?Докажут,тюрьма.Будь мужиком,ато на язык такие бедовые,как попали,ай сердце,ай я вмыраю.Удивительно,что хоть он не исполнил данную арию,скорее всего,как говорят в определенных кругах,надеется на плокулола,ведь злые языки поговаривают....да,да,именно.Но поглядим,как карта ляжет.Но с календариками,это к психиатру...
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