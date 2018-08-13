Це ганьба! У мережі показали, як Росія знищує курорт у Криму. Фото й відео

В окупованому Росією Коктебелі місцева "влада" допустила свавілля з незаконною торгівлею та знищенням відпочивальниками природи.

Про це написав кримський блогер Олександр Горний, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook відповідні знімки. За його словами, люди так званого голови Криму Сергія Аксьонова боролися з громадськими діячами. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)

"У Коктебелі, в Тихій Бухті повне беззаконня. Міністерство екології Криму повністю зганьбилося. Мені подзвонили люди на вихідних та сказали, що в цій природній території, яка особливо охороняється, повний треш. Охоронці, за словами автотуристів, у частці", - написав він.

За словами блогера, на багатьох машинах знято номери, щоб не платити штраф у 5000 рублів (близько 2030 гривень. - Ред).

"Гори сміття і чотири незаконні торгові точки, які торгують алкоголем. Берег загиджений, купа катамаранів, водних мотоциклів. Ну що міністре, товаришу Нараєв (так званий міністр екології та природних ресурсів Геннадій Нараєв. - Ред.), все під контролем? Ганьба! І ще, бояри Сергія Валерійовича Аксьонова наполегливо боролися з громадськими діячами, ось вам і підсумок - шахраї кермують і знищують це місце", - підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ялті спалахнула масштабна пожежа в лісі, яку рятувальники довго не могли загасити.