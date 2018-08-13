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Це ганьба! У мережі показали, як Росія знищує курорт у Криму. Фото й відео

7.2тЧитати новину російською

В окупованому Росією Коктебелі місцева "влада" допустила свавілля з незаконною торгівлею та знищенням відпочивальниками природи.

Про це написав кримський блогер Олександр Горний, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook відповідні знімки. За його словами, люди так званого голови Криму Сергія Аксьонова боролися з громадськими діячами. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)

"У Коктебелі, в Тихій Бухті повне беззаконня. Міністерство екології Криму повністю зганьбилося. Мені подзвонили люди на вихідних та сказали, що в цій природній території, яка особливо охороняється, повний треш. Охоронці, за словами автотуристів, у частці", - написав він.

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За словами блогера, на багатьох машинах знято номери, щоб не платити штраф у 5000 рублів (близько 2030 гривень. - Ред).

"Гори сміття і чотири незаконні торгові точки, які торгують алкоголем. Берег загиджений, купа катамаранів, водних мотоциклів. Ну що міністре, товаришу Нараєв (так званий міністр екології та природних ресурсів Геннадій Нараєв. - Ред.), все під контролем? Ганьба! І ще, бояри Сергія Валерійовича Аксьонова наполегливо боролися з громадськими діячами, ось вам і підсумок - шахраї кермують і знищують це місце", - підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ялті спалахнула масштабна пожежа в лісі, яку рятувальники довго не могли загасити.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Екологія
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Горный в прыжке переобулся. То за Путина топил, теперь как муха зелёная ищет еду. Где он там природу увидел? Степь тоскливая, да глина с навозом. Ещё должны быть ржавая арматура и бочки в море. Типичный ландшафт украинского Крыма. Америку открыл , машины и пиво с мусором. Лет десять вычищать полуостров и мозги.
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, откуда люди на фото? В Крыму пустые пляжи!))
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Графский Степан, людей действительно много, жаль ТУРИСТОВ нет.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Графский Степан, да такое же дерь...о как ты вворованую степь погадить выползло . Ведь дома уже загадили досчатые .
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