"Це Гаага!" Росія "загубила" десятки українських полонених

Росія "загубила" близько 80 українських полонених. Вони зникли зі списку на обмін, оскільки російська сторона нібито не встановила їхнє місцеперебування.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Євген Марчук, який був представником України у Тристоронній контактній групі. За його словами, замість 107 українців РФ визнала перебування у полоні тільки 27 осіб.

"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" за відповідною процедурою за участі ОБСЄ і Міжнародного Червоного хреста (МКК) докладний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам за деякий час з того боку відповідають, що "вони" встановили лише 27 осіб. А про інших наших 80 людей нічого не знають і вони їх не знайшли", — пояснив він.

Українські полонені "Деловая столица"

Марчук припускає, що більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам, і сліди цих тортур відразу ж видно. "А це Гаага. Інших причин я не бачу", — припустив Марчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні готуються до нового етапу переговорів із Росією. Виходячи із заяв президента Володимира Зеленського, діалог може початися з обміну полоненими за принципом "усіх на всіх". У його адміністрації пішли ще далі, глава АП Андрій Богдан взагалі заявив про винесення питання щодо формату переговорів на всеукраїнський референдум.

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