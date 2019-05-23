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/Розслідування

"Це Гаага!" Росія "загубила" десятки українських полонених

13.6тЧитати матеріал російською

Росія "загубила" близько 80 українських полонених. Вони зникли зі списку на обмін, оскільки російська сторона нібито не встановила їхнє місцеперебування.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Євген Марчук, який був представником України у Тристоронній контактній групі. За його словами, замість 107 українців РФ визнала перебування у полоні тільки 27 осіб.

"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" за відповідною процедурою за участі ОБСЄ і Міжнародного Червоного хреста (МКК) докладний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам за деякий час з того боку відповідають, що "вони" встановили лише 27 осіб. А про інших наших 80 людей нічого не знають і вони їх не знайшли", — пояснив він.

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Марчук припускає, що більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам, і сліди цих тортур відразу ж видно. "А це Гаага. Інших причин я не бачу", — припустив Марчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні готуються до нового етапу переговорів із Росією. Виходячи із заяв президента Володимира Зеленського, діалог може початися з обміну полоненими за принципом "усіх на всіх". У його адміністрації пішли ще далі, глава АП Андрій Богдан взагалі заявив про винесення питання щодо формату переговорів на всеукраїнський референдум.

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Тема
обмін полоненими
Особа
Євген Марчук
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пытают ваши хозяева в секретных тюрьмах ЦРУ,доказательств выше крыши,че вы свинопасы их в ХХААГГу не пригласите??Бутьте последовательны""борцы за правду""херовы.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Просто они участники клуба по самостоятельному закручиванию лампочек.
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Крым Андрей
Крым Андрей
На территории РФ есть пленные с Украины? Это кто такие? Вроде нету. А если ваших карателей взяли в плен ДНР и ЛНР, так с ними переговоры и ведите.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Перепил Недо, ну и пусть не признаёт. Хочется дохнуть - пожалуйста.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Крым Андрей, раньше ты своим поносом начнешь питаться, чем Украина признает организованные преступные группировки, которые питает и вооружает Москва.
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