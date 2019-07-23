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"Це форпост": названо місце, де Путін збирає війська проти України

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Керівництво Російської Федерації має намір використовувати територію Білорусі як форпост для протистояння з Україною.

"Угруповання військ на території Білорусі постійно нарощується", – сказав OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Перше нарощування було в 2014 році, коли Росія ввела туди обмежений контингент військ. Потім додалася посилена дивізія, яка брала участь в навчаннях "Захід-2017". Вона залишилася на території Білорусі і була розосереджена по всім 7 полігонах, які є на території цієї країни", – нагадав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Офіційний сайт президента РФ

"Зараз вони ще додали військ під виглядом участі в параді на День незалежності Білорусі", – зауважив експерт.

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За його оцінками, "Росія буде використовувати Білорусь як форпост для протистояння з Україною і для протистояння з НАТО".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Жданов розповів, чому інформація про те, що нібито в Чорнобильській зоні відчуження на території Білорусі знаходяться російські війська, може виявитися правдою.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Олег Жданов
Місце
Білорусь
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
дело тымчука живет...
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