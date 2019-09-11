"Це емоційний висновок": Дронов зробив першу заяву з колонії

Один з винуватців аварії на вулиці Сумській у Харкові з шістьома загиблими Геннадій Дронов, якого засудили до 10 років ув’язнення, вважає свій вирок не юридичним рішенням, а емоційним.
Про це повідомляють "ФАКТИ". Геннадія Дронова уже етапували до колонії на Полтавщині, де він займатиметься сіянням озимих і збором буряка.
"Це дійсно велика трагедія і люди, які постраждали, я їм співчуваю і досі переживаю. Але все ж таки, все це (рішення суду – ред.) було не юридичним висновком. Це емоційний висновок у зв’язку з резонансом", – сказав Дронов.
Геннадій Дронов
"Факти"
Як зазначив адвокат Генадія Дронова Сергій Перепелиця, він готує касаційну скаргу до Верховного суду, – адже повну провину Дронова, упевнений, суд так і не довів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності
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