"Це емоційний висновок": Дронов зробив першу заяву з колонії

Один з винуватців аварії на вулиці Сумській у Харкові з шістьома загиблими Геннадій Дронов, якого засудили до 10 років ув’язнення, вважає свій вирок не юридичним рішенням, а емоційним.

Про це повідомляють "ФАКТИ". Геннадія Дронова уже етапували до колонії на Полтавщині, де він займатиметься сіянням озимих і збором буряка.

"Це дійсно велика трагедія і люди, які постраждали, я їм співчуваю і досі переживаю. Але все ж таки, все це (рішення суду – ред.) було не юридичним висновком. Це емоційний висновок у зв’язку з резонансом", – сказав Дронов.

Геннадій Дронов "Факти"

Як зазначив адвокат Генадія Дронова Сергій Перепелиця, він готує касаційну скаргу до Верховного суду, – адже повну провину Дронова, упевнений, суд так і не довів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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