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11 вересня • оновлено в 22:15
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/ Розслідування

"Це емоційний висновок": Дронов зробив першу заяву з колонії

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Один з винуватців аварії на вулиці Сумській у Харкові з шістьома загиблими Геннадій Дронов, якого засудили до 10 років ув’язнення, вважає свій вирок не юридичним рішенням, а емоційним.

Про це повідомляють "ФАКТИ". Геннадія Дронова уже етапували до колонії на Полтавщині, де він займатиметься сіянням озимих і збором буряка.

"Це дійсно велика трагедія і люди, які постраждали, я їм співчуваю і досі переживаю. Але все ж таки, все це (рішення суду – ред.) було не юридичним висновком. Це емоційний висновок у зв’язку з резонансом", – сказав Дронов.

Геннадій Дронов

Геннадій Дронов

"Факти"

Як зазначив адвокат Генадія Дронова Сергій Перепелиця, він готує касаційну скаргу до Верховного суду, – адже повну провину Дронова, упевнений, суд так і не довів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

  • У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Тег
ДТП Зайцева
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Пуш Вас
Пуш Вас
бедный мужик,ни за хрен собачий, из за обдолбаной дуры вот так влететь
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вина Дронова максимум на два года условно.СВОБОДУ ДРОНОВУ!
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