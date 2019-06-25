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"Навряд чи втече": Фірташу напророкували багато років тюрми

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Покарання за злочини, в яких США звинувачують українського олігарха Дмитра Фірташа, буде серйозним.

"На нього чекає багаторічне ув'язнення", — сказав у коментарі OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, експредставник України у Раді ООН з прав людини Володимир Василенко.

Відповідаючи на запитання, чи спробує олігарх втекти з Австрії, де було ухвалене рішення про його екстрадицію, він зауважив: "Я не знаю, які плани Фірташа, але йому навряд чи вдасться втекти. Є рішення суду, залишилися формальності. Думаю, в Австрії він перебуває під відповідним наглядом".

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Еспресо.TV

За оцінками дипломата, "в США на Фірташа чекає звинувачення у корупції, в участі у злочинному угрупованні. Якщо це буде доведено судом, за такі злочини у Сполучених Штатах передбачене серйозне покарання".

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Як писав OBOZREVATEL, 25 червня Верховний суд Австрії погодився екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзиварешт Фірташа
Особи
Володимир ВасиленкоДмитро Фірташ
Місце
Австрія
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