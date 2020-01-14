"Це диво!" Під Тернополем сім'я з дітьми вижила у страшній ДТП

У Тернопільській області легковий автомобіль, у якому перебувала сім'я з дітьми, злетів у кювет і кілька разів перекинувся. Неймовірно, але у цієї страшної ДТП виявився щасливий кінець.

Подробиці – у матеріалі OBOZREVATEL.

ДТП трапилася вдень 12 січня на трасі біля с. Зелена Бучацького району Тернопільської області. У салоні Opel Vectra їхали четверо дорослих і троє дітей. Іванна Сеньків разом із 14-річною дочкою і сестрою з її двома дітьми 2 і 12 років – сиділи на задньому сидінні. Чоловік Іванни і мама – спереду. Їхала сім'я із села до Тернополя.

ДТП під Тернополем

Іванна згадує, що швидкість авто була близько 70 км/год. Якоїсь миті машина "зловила" яму на дорозі.

"Далі автомобіль почало носити по боках, і я зрозуміла, що чоловік, який був за кермом, його вже не втримає", – розповіла OBOZREVATEL Іванна.

Іванна Сеньків Фото зі сторінки у Facebook

В результаті легковик розвернуло, після чого він врізався у відбійник, зніс бетонні стовпчики та металевий трос, а потім злетів у кювет, де двічі перекинувся.

"Здійнявся крик, писк і наступної миті ми вже вибиралися із салону. Всі залишилися живі, ні в кого не було переломів, лише синці та садна. Швидка нас забрала в лікарню Бучача, обстежили і відпустили додому", – зазначила Іванна.

Автомобіль збив відбійник і злетів у кювет

Авто лишилося лежати на даху

Жінка називає кілька факторів, що вплинули на порятунок її близьких:

– паски безпеки, якими були пристебнуті чоловік і мама;

– спрацювали подушки безпеки;

– те, що пасажири заднього сидіння сиділи щільно притулившись одне до одного.

Також жінка вважає, що не обійшлося без втручання вищих сил.

"Машини фактично немає. Я дивлюся на неї і не вірю, що ми в ній їхали. Це диво! Я дякую Богові, що всі ми залишилися живі!" – розповіла вона.

ДТП трапилась на трасі біля с. Зелена Тернопільської області Google. Map

ДТП трапилась на трасі біля с. Зелена Тернопільської області Google. Map

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 січня у Дніпропетровській області позашляховик злетів із дороги у ставок. Загинула сім'я з 14-річною дівчиною. За попередньою причиною, водій не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги.

Також повідомлялося, що в Україні продовжує зростати кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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