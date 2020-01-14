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14 січня • оновлено в 18:08
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"Це диво!" Під Тернополем сім'я з дітьми вижила у страшній ДТП

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У Тернопільській області легковий автомобіль, у якому перебувала сім'я з дітьми, злетів у кювет і кілька разів перекинувся. Неймовірно, але у цієї страшної ДТП виявився щасливий кінець.

Подробиці – у матеріалі OBOZREVATEL.

ДТП трапилася вдень 12 січня на трасі біля с. Зелена Бучацького району Тернопільської області. У салоні Opel Vectra їхали четверо дорослих і троє дітей. Іванна Сеньків разом із 14-річною дочкою і сестрою з її двома дітьми 2 і 12 років – сиділи на задньому сидінні. Чоловік Іванни і мама – спереду. Їхала сім'я із села до Тернополя.

ДТП під Тернополем

ДТП під Тернополем

Іванна згадує, що швидкість авто була близько 70 км/год. Якоїсь миті машина "зловила" яму на дорозі.

"Далі автомобіль почало носити по боках, і я зрозуміла, що чоловік, який був за кермом, його вже не втримає", – розповіла OBOZREVATEL Іванна.

Іванна Сеньків

Іванна Сеньків

Фото зі сторінки у Facebook

В результаті легковик розвернуло, після чого він врізався у відбійник, зніс бетонні стовпчики та металевий трос, а потім злетів у кювет, де двічі перекинувся.

"Здійнявся крик, писк і наступної миті ми вже вибиралися із салону. Всі залишилися живі, ні в кого не було переломів, лише синці та садна. Швидка нас забрала в лікарню Бучача, обстежили і відпустили додому", – зазначила Іванна.

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Автомобіль збив відбійник і злетів у кювет

Автомобіль збив відбійник і злетів у кювет

Авто лишилося лежати на даху

Авто лишилося лежати на даху

Жінка називає кілька факторів, що вплинули на порятунок її близьких:

паски безпеки, якими були пристебнуті чоловік і мама;

– спрацювали подушки безпеки;

– те, що пасажири заднього сидіння сиділи щільно притулившись одне до одного.

Також жінка вважає, що не обійшлося без втручання вищих сил.

"Машини фактично немає. Я дивлюся на неї і не вірю, що ми в ній їхали. Це диво! Я дякую Богові, що всі ми залишилися живі!" – розповіла вона.

ДТП трапилась на трасі біля с. Зелена Тернопільської області

ДТП трапилась на трасі біля с. Зелена Тернопільської області

Google. Map

ДТП трапилась на трасі біля с. Зелена Тернопільської області

ДТП трапилась на трасі біля с. Зелена Тернопільської області

Google. Map

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 12 січня у Дніпропетровській області позашляховик злетів із дороги у ставок. Загинула сім'я з 14-річною дівчиною. За попередньою причиною, водій не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги.

  • Також повідомлялося, що в Україні продовжує зростати кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Тернопіль
Теги
ДТП аварія авто
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