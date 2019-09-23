"Це брехня!" Князєв відреагував на скандал навколо колишньої дружини

Глава Національної поліції Сергій Князєв спростував затримання ексдружини Вікторії на митниці в Польщі з 650 тисячами євро.

Князєв заявив в Facebook, що став об'єктом інформаційної атаки.

"Пані Князєва є співробітником великої будівельної компанії "Атлант" зі штатом понад 500 осіб, яку очолює 78-річний пан Вадим Каган. Вони дійсно перетинали разом кордон. На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці.

Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", - заявив Князєв.

Вадим Каган, поїздка на Донбас у 2017 році facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Вадим Каган (крайній зліва) facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Вадим Каган (в центрі) facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

За словами Князєва, в автомобілі крім ексдружини, яка "працює в компанії не перший рік", знаходився український і європейський партнери Кагана.

"Ніяких цінностей у громадянки Князєвої не було вилучено. При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців", - додав він.

Князєв відреагував на скандал з ексдружиною

Як писав OBOZREVATEL, напередодні відомий журналіст заявив, що Вікторія Князєва в поточному році 6 разів вивозила великі суми грошей в країни ЄС - тричі вона перетинала кордон у Закарпатській області, двічі у Волинській і ще раз у Львівській.

"Навесні прокуратура Польщі вже брала цю компашку на кордоні, вилучивши 500 тисяч євро і 50 тисяч доларів. Але тоді Князєву вдалося утримати інформацію і забезпечити її невихід в ЗМІ", – заявив журналіст.

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