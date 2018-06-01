"Це, бл*дь, дитина": оприлюднені переговори терористів, які вбили школярку на Донбасі

Генеральна прокуратура України оприлюднила радіоперехоплення розмов терористів "ДНР" після обстрілу з мінометів селища Залізне Донецької області, в результаті якого загинула 15-річна Дарина Каземірова.

Як повідомляє в Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, радіоелектронної розвідкою, зокрема, був перехоплений доповідь наглядового поста від окремого стрілецького батальйону 3 омсбр.

У своїх переговорах, записаних ввечері 28 травня, терористи звинувачували в обстрілі селища навідників:

"Где-то Железная, где там у них Железная какая-то, поселок Железный с Дзержинки, приехала, у девочки было день рождение 25-го числа 15 лет исполнилось.

В огород упал бл..дь, и снаряд прилетел вот это, во сколько, в 11 с чем-то.

… — Еб..ный в рот, артиллерия, они ж с..ка могут, это ж бл..дь, наводчики все, они ж могут точно навести, наводят же по этому бл..дь. Ну дите погибло, жалко, бл..дь, еб..най в рот, 15 лет, это еще бл..дь, ребенок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дарина Каземірова загинула в результаті обстрілу бойовиків 28 травня. За словами журналіста Тараса Корніюка, її вбила міна калібром 122 мм з шахти Гагаріна. У мережі також оприлюднили знімок загиблої.

29 травня Генеральна прокуратура оприлюднила докази , зазначивши, що обстріл кваліфікується як теракт.