"Цар-бомба" виявилася блефом: СРСР викрили у гучній брехні

Радянську термоядерну бомбу АН602 (вона ж "Цар-бомба" або "Кузькіна мать"), яку випробували в жовтні 1961 року, назвали даремною.

Таку заяву зробили журналісти іспанського видання La Vanguardia. На їхню думку, ця зброя виявилася непридатною в умовах реальної війни.

Зокрема, зазначається, що використання бомби, яка відрізнялася значними габаритами, ускладнювала необхідність його транспортування на далекі відстані. Ще одним недоліком назвали те, що під час вибуху АН602 велика частина енергії йшла в космос, до того ж у вигляді радіації.

Новини Розсекречені дані ядерних аварій в СРСР

"Цар-бомба" tech.onliner.by

Крім цього, журналісти переконані, що створенням такої зброї СРСР просто хотів залякати західні країни, а також приховати той факт, що він відстає від них у технологічному плані.

Спалах і гриб після вибуху "Цар-бомби" 30 жовтня 1961 року sovrus.com

Отже, констатує видання, "Цар-бомба" була всього лише "масштабним блефом".

Вибух "Цар-бомби" 30 жовтня 1961 року cczy.livejournal.com

Зазначимо, що АН602 внесена до книги рекордів Гіннесса як потужний вибуховий термоядерний пристрій, що пройшов випробування. Потужність вибуху під час першого випробування 30 жовтня 1961 року становила 58,6 мегатонни в тротиловому еквіваленті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США у 1945 році готували план ядерної атаки на СРСР. На Москву і тодішній Ленінград нібито повинні були полетіти по шість атомних бомб. Такі дані оприлюднив Деніел Еллсберг — легендарний викривач, який опублікував у 1971 році "документи Пентагону". Він готував до виходу свою книгу "Машина Судного дня: Одкровення розробника плану ядерної війни".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!