"Трупів більше, ніж в АТО": поліцейський розповів про іншу війну в Україні

З початку 2018 року в результаті ДТП на дорогах загинуло близько тисячі українців.

Колишній боєць АТО, поліцейський Василь Коряк написав у Facebook, що в країні йде ще одна війна - цього року в аваріях на дорогах загинуло 988 осіб, а постраждало понад 10 тис.

Увага! Новина містить фото 18+

"Тільки це не та війна що на сході. Ця - по всій країні. Тисяча загиблих і десять тисяч поранених - це на дорогах, у ДТП. На війні, де замість куль вбивають низько літаючі легковики, а замість осколків (для масового ураження) використовуються маршрутки, перероблені з вантажівок і холодильників. Я не збрешу, якщо прикину, що за рік у патрулі крові і трупів я бачив більше, ніж за рік в АТО...", - написав Коряк.

Від навів приклад, що водії і пасажири не пристібають ремені безпеки, адже штрафи копійчані, а також відволікаються на телефони.

"Але того дня, коли введуть реально жорсткі покарання за порушення ПДР (а ми всі пам'ятаємо, чим вони написані), коли на кожному розі повісять по камері, а на кожному стовпі по радару, коли поповнять штат патрульних настільки, щоб вистачало не лише на метушню між викликами, а й на профілактику дорожнього руху... Одразу здійметься інший стогін - про "незручний" ремінь безпеки, про зайву подвійну суцільну "ну а як мені додому у двір заїжджати?", про неправильні обмеження швидкості - "ви що, гоните, 50 км по Перемоги? У мене витрата, у мене перегрів". І багато-багато іншого. Але робити це потрібно", - написав він.

На його думку, в цій "війні" на дорогах не вдасться перемогти ніколи.

"На фото - рядовий поліції перевіряє свідомість у непоганого, мабуть, мужика. Який просто не пристебнувся і навіть нічого більше не порушив. Порушив інший. Але загинув цей, перший... А потім той самий рядовий поліції дружину загиблого у швидку садовив (була пристебнута - пара саден і шок), так пояснював синові, який під'їхав, що все - тата у нього більше немає", - додав Коряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня у Запоріжжі сталася ДТП, в якій загинула вся сім'я.