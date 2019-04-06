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Трупи в підвалі: жителі села на Тернопільщині поскаржилися на моторошне сусідство

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Жителі села Кальне на Тернопільщині поскаржилися на односельчан, які складують трупи корів у підвалі будинку.

Через це трупний запах поширюється по всьому населеному пункту, сказано в сюжеті ТСН.

Після зими стадо, яке живе під відкритим небом, почало гинути, проте його господарі закопували мертвих тварин або у власному дворі, або просто складали в підвалі.

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Трупи в підвалі: жителі села на Тернопільщині поскаржилися на моторошне сусідство

скрін відео

"У мене у дворі неможливо перебувати, неможливо! Я не можу вийти з дому, я не можу їсти, у мене такий блювотний рефлекс", – скаржиться сусідка Ганна Найко.

Крім того, коли знімальна група ТСН поїхала в це село, на журналістів із палицею напала власниця домашньої "ферми", нацькувавши на них пса.

Як писав OBOZREVATEL, раніше жителі Одеси звернулися до поліцейських і рятувальників через те, що хвора одеситка в буквальному сенсі застрягла в своїй квартирі. Так, її чоловік-пенсіонер 20 років збирав сміття з вулиці й ніс додому. Різний мотлох заповнив приміщення квартири до стелі.

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Місце
УкраїнаТернопіль
Теги
видеоскандали
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