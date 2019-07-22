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"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"

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У мережі був опублікований список російських військових, які керують з'єднаннями і військовими частинами Південного військового округу РФ і курують матеріально-технічне забезпечення бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів терористичних "Л/ДНР".

Так, відповідні дані оприлюднив блогер "Фашик Донецький". За його словами, громадяни РФ повинні знати "героїв" в обличчя. (Щоб подивитися список, доскрольте до кінця сторінки).

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lb.ua

"В Україні, якщо вірити пропаганді РФ, "громадянська" війна. Правда, це не зовсім так, адже війна в Україні, а трупи йдуть в РФ... Ми вирішили трошки підказати росіянам, хто є спонсором війни в Україні та хто курує бойові дії на території чужої держави. Зараз буде боляче. Дуже", – зазначив він.

"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"
"Трупи йдуть у Росію!" У мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі вранці 21 липня під час висунення на спостережний пункт взводного опорного пункту в районі Щастя (Луганщина) двоє бійців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Росія
Тег
Новини Донбасу
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Политика Другая
Политика Другая
У русских есть свои внутренние терки благодаря которым этих персонажей сдали. И будет много свидетелей для Гааги ради гражданства США или Великобритании , будет весело
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Крым Андрей
Крым Андрей
О, труп ожил?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
А Фашик эти данные нашёл в соц сетях. Скорее всего во вражеском для эуропейского народа Вконтакте.
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