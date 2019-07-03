Трупи десятків закатованих: під час пошуків Даші Лук'яненко спливла моторошна знахідка. Фотофакт

В Іванівському районі під Одесою, де була вбита 11-річна Даша Лук'яненко, виявили десятки трупів тварин.
У вівторок, 2 липня, зоозахисники, кінологи, ветеринари, поліцейські, активісти вилучили у жителя села Баранове кілька десятків собак, пишуть "Факти".
"Уже після похорону Дашеньки нам розповіли ще одну жахливу історію, - розповіла волонтер Ольга Кобозєва. - Звернулися жителі з криком душі про допомогу - врятувати від страшної голодної смерті десятки породистих собак - алабаїв, вівчарок і курцхааров, яких насильно утримує місцевий "заводчик".
Волонтери з'ясували, що собак на продаж містять в жахливій антисанітарії, морять голодом і б'ють. Знесилені тварини приходять до сусідів за їжею, багато просто падають і вмирають.
Факти
Місцеві розповіли волонтерам про те, що цей "заводчик" неодноразово закопував по три-чотири, а то й по п'ять мертвих собак. Кажуть, ще в кінці минулого року в вольєрі було 82 породисті собаки, господар стверджує, що 67. Зараз же їх і зовсім 28... З півроку тому частина собак озвіріла від голоду, дісталися до школи і їх довелося відстрілювати.
Люди розповіли зоозахисникам, що вони зверталися в поліцію, до місцевої влади, однак результат нульовий. Розплідник-шкуродерня існує, до того ж по сусідству з приватним домоволодінням голови сільради.
У шкуродера вдалося вилучити 21 виснаженого алабая і ще 7 цуценят, всі вони потребують термінової ветеринарної допомоги.
Факти
Як повідомила керівник відділу комунікації регіонального главку Нацполіціі Любов Гордієвська, на місце події була направлена слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.
"В ході обшуку в домоволодінні правоохоронці виявили 28 собак різних порід, на місце викликали представників місцевої влади та ветеринарів. Тварини були в дуже поганому стані. Зараз собаки знаходяться у волонтерів", - сказала Гордієвська.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ( "Жорстоке поводження з тваринами") Кримінального кодексу України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході пошуків Даші Лук'яненко знайшли на узбіччі дороги частину пальця дорослої людини. Палець був загорнутий у великій целофановий кульок, в якому також лежала чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами. Також були знайдені людські останки, які були загорнуті в целофан. Судові медики встановили, що тіло належить дорослому чоловікові. Трохи пізніше його впізнали - ним виявився місцевий безпритульний, якого поховали варварським способом.
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