Тіло знайшли у ванній: у Москві за загадкових обставин померла українка

У Москві 2 лютого громадянин Південної Кореї виявив у ванній кімнаті своєї орендованої квартири тіло 27-річної українки.

Напередодні вони розпивали тут спиртні напої, але кореєць достеменно не пам'ятає про те, що трапилося. Про це повідомляє Агентство міських новин "Москва", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За словами орендаря житла, 44-річного іноземця-підприємця, з померлою він зустрівся в московському нічному клубі й запросив до себе додому – в помешкання на Проточному провулку в центрі міста.

Кореєць привів українку в московську квартиру, випив із нею, а потім знайшов мертвою reporter64.ru

Всю ніч вони випивали, а потім дівчина нібито пішла в душ, а чоловік заснув.

"На ранок він виявив нову знайому без ознак життя в порожній ванні, після чого попросив охорону будинку викликати швидку допомогу", – йдеться в повідомленні.

Тіло дівчини доставили в морг для встановлення причини смерті, а слідчі з'ясовують обставини інциденту.

За даними видання, кореєць обіймає керівну посаду в компанії Lotte Shopping Rus.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня померла українка Оксана Харченко, яку в Польщі викинули на вулицю після перенесеного інсульту.

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