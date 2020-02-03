Тіло знайшли у ванній: у Москві за загадкових обставин померла українка

У Москві 2 лютого громадянин Південної Кореї виявив у ванній кімнаті своєї орендованої квартири тіло 27-річної українки.
Напередодні вони розпивали тут спиртні напої, але кореєць достеменно не пам'ятає про те, що трапилося. Про це повідомляє Агентство міських новин "Москва", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.
За словами орендаря житла, 44-річного іноземця-підприємця, з померлою він зустрівся в московському нічному клубі й запросив до себе додому – в помешкання на Проточному провулку в центрі міста.
Кореєць привів українку в московську квартиру, випив із нею, а потім знайшов мертвою
reporter64.ru
Всю ніч вони випивали, а потім дівчина нібито пішла в душ, а чоловік заснув.
"На ранок він виявив нову знайому без ознак життя в порожній ванні, після чого попросив охорону будинку викликати швидку допомогу", – йдеться в повідомленні.
Тіло дівчини доставили в морг для встановлення причини смерті, а слідчі з'ясовують обставини інциденту.
За даними видання, кореєць обіймає керівну посаду в компанії Lotte Shopping Rus.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня померла українка Оксана Харченко, яку в Польщі викинули на вулицю після перенесеного інсульту.
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