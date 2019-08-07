Труп залишили прямо на пляжі: на популярному українському курорті трапилася смертельна НП. Фото

У популярному курортному селищі Кирилівка Запорізької області з моря дістали тіло чоловіка, який загинув за невідомих обставин.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелітополь" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Труп залишили просто на пляжі, де в цей час було багато відпочивальників. Очевидці продовжили спокійно засмагати, не звертаючи уваги на те, що відбувається.

Місце НП

За даними видання, НП трапилася в районі бази відпочинку "Бригантина 2" і це вже третій смертельний випадок за сезон.

Кирилівка From-UA

Варто зазначити, що останнім часом скандальна Кирилівка залишається в центрі новин. Нещодавно OBOZREVATEL поскаржилися на те, що місто ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут приблизно 500.

В результаті екологічні проблеми не вирішені донині, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за даним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні нинішнього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Крім того, до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Сільський голова Кирилівки Іван Малєєв

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки в 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту – маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Читайте також ексклюзив OBOZREVATEL про ситуацію в Кирилівці: "На межі катастрофи: що діється на популярному курорті України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кирилівці в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина.

На курорті також трапилася стрілянина. Представники кавказької національності влаштували в Кирилівці збройні розборки, в результаті чого одна особа загинула.

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